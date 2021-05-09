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09 мая 2021, 09:04

Великой Победе посвящается. Герои ВОВ в архивных фотографиях БЕЛТА

Операция "Багратион". Жители Полоцка встречают воинов-освободителей, 1944 год
Операция "Багратион". Жители Полоцка встречают воинов-освободителей, 1944 год
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Заяц: подвиг наших предков никогда не угаснет в истории страны

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. 9 Мая Беларусь отмечает великую дату. 76 лет назад была одержана Победа советского народа в Великой Отечественной войне. Небывалая по своим масштабам и ожесточенности битва против немецко-фашистских захватчиков длилась 1418 дней и ночей…

Невиданное по своей массовости и упорству народное сопротивление врагу стало одной из самых значимых и трагических страниц в истории Беларуси. Продлившаяся почти четыре года Великая Отечественная война так или иначе затронула каждого белоруса – погиб каждый третий житель республики.

Водружение знамени над Брестской крепостью, 1944 год
Водружение знамени над Брестской крепостью, 1944 год

Советские танки в Берлине, май 1945 года
Советские танки в Берлине, май 1945 года

Берлин. Знамя Победы над Рейхстагом, май 1945 года
Берлин. Знамя Победы над Рейхстагом, май 1945 года

В освобожденном Бобруйске. Бойцы и офицеры передового отряда. С автоматом стоит бобруйчанин А.С.Мордуев
В освобожденном Бобруйске. Бойцы и офицеры передового отряда. С автоматом стоит бобруйчанин А.С.Мордуев

Участник обороны Брестской крепости Григорий Сергеевич Макаров, 1941 год
Участник обороны Брестской крепости Григорий Сергеевич Макаров, 1941 год

Белорусские партизаны входят в освобожденный от немецких оккупантов Минск
Белорусские партизаны входят в освобожденный от немецких оккупантов Минск

Партизаны, подпольщики, бойцы пограничных застав, бессмертный гарнизон Брестской крепости, герои легендарной и решительной операции "Багратион"… Сплоченный единой целью белорусский народ выдержал этот удар и отстоял перед врагом свое право на жизнь и свободу. Разгром немецко-фашистских войск в Беларуси вошел в историю как одна из важнейших битв Второй мировой и Великой Отечественной войн.

Операция "Багратион". На огневой позиции батареи старшего лейтенанта А.Смирнова, 1944 год
Операция "Багратион". На огневой позиции батареи старшего лейтенанта А.Смирнова, 1944 год

Возвращение с фронта
Возвращение с фронта

Ветеран войны Николай Мацкевич, 2017 год
Ветеран войны Николай Мацкевич, 2017 год

Праздничное шествие в честь Дня Победыв Минске, 2013 год
Праздничное шествие в честь Дня Победыв Минске, 2013 год

Ветеран войны Анатолий Ковалев с правнучкой Дашей, 2012 год
Ветеран войны Анатолий Ковалев с правнучкой Дашей, 2012 год

Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Егоров, 2017 год
Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Егоров, 2017 год

Гвардии старший сержант Яков Платонов участвовал в освобождении родного села Ворошилы Богушевского района Витебской области, Возвращение солдата, 1944 год
Гвардии старший сержант Яков Платонов участвовал в освобождении родного села Ворошилы Богушевского района Витебской области, Возвращение солдата, 1944 год

Летчицы 46-го гвардейского Таманского женского ночного бомбардировочного полка, 1944 год
Летчицы 46-го гвардейского Таманского женского ночного бомбардировочного полка, 1944 год

Ольга Лисикова с начала войны летала на связных самолетах, перевозила раненых, доставляла медикаменты. На ее счету 400 боевых вылетов, в том числе 150 рейсов в осажденный Ленинград, в глубокий тыл противника
Ольга Лисикова с начала войны летала на связных самолетах, перевозила раненых, доставляла медикаменты. На ее счету 400 боевых вылетов, в том числе 150 рейсов в осажденный Ленинград, в глубокий тыл противника

Военный летчик Валентин Серебряков с с женой Надеждой Аркадьевной - участницей ВОВ
Военный летчик Валентин Серебряков с с женой Надеждой Аркадьевной - участницей ВОВ

Герой Советского Союза Николай Должанский, 2009 год
Герой Советского Союза Николай Должанский, 2009 год

Ветеран Бороис Байбаков в составе 1-го Белорусского фронта кавалеристом дошел до Берлина. Брестская крепость, 2004 год
Ветеран Бороис Байбаков в составе 1-го Белорусского фронта кавалеристом дошел до Берлина. Брестская крепость, 2004 год

Встреча в аэропорту ветеранов французского авиаполка "Нормандия-Неман" во главе с бывшим командиром полка П.Пуйядом, 1975 год
Встреча в аэропорту ветеранов французского авиаполка "Нормандия-Неман" во главе с бывшим командиром полка П.Пуйядом, 1975 год

Встреча бывших партизан бригады имени Фрунзе, 1995 год
Встреча бывших партизан бригады имени Фрунзе, 1995 год

Автоматчики 3-й отдельной разведроты 20 гвардейской механизированной бригады Герой Советского Союза гвардии младший лейтенант А.Устименко (справа), гвардии старшие сержанты А.Синицын, И.Календюк и В.В.Кочеров, 1944 год
Автоматчики 3-й отдельной разведроты 20 гвардейской механизированной бригады Герой Советского Союза гвардии младший лейтенант А.Устименко (справа), гвардии старшие сержанты А.Синицын, И.Календюк и В.В.Кочеров, 1944 год

Встреча воинов-освободителей в столице, 1944 год
Встреча воинов-освободителей в столице, 1944 год

Салют победы, 1945 год
Салют победы, 1945 год

Шествие ветеранов. Минск, 2005 год
Шествие ветеранов. Минск, 2005 год

Гродно, 2009 год
Гродно, 2009 год

Брестская крепость, 2017 год
Брестская крепость, 2017 год

Ветеран Великой Отечественной войны Лилия Амосенко, 2019 год
Ветеран Великой Отечественной войны Лилия Амосенко, 2019 год

Минск, 2019 год
Минск, 2019 год

В боевых действиях в годы войны участвовали 34,4 млн советских военнослужащих, в том числе более 1,3 млн белорусов и уроженцев Беларуси. За мужество и героизм свыше 300 тыс. из них награждены орденами и медалями. 444 воинам присвоено почетное звание Героя Советского Союза, из них 88 участникам подполья и партизанского движения в Беларуси, 70 человек стали полными кавалерами ордена Славы, 4 белоруса - дважды Героями Советского Союза.-0-

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