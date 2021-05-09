Великой Победе посвящается. Герои ВОВ в архивных фотографиях БЕЛТА

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. 9 Мая Беларусь отмечает великую дату. 76 лет назад была одержана Победа советского народа в Великой Отечественной войне. Небывалая по своим масштабам и ожесточенности битва против немецко-фашистских захватчиков длилась 1418 дней и ночей…

Невиданное по своей массовости и упорству народное сопротивление врагу стало одной из самых значимых и трагических страниц в истории Беларуси. Продлившаяся почти четыре года Великая Отечественная война так или иначе затронула каждого белоруса – погиб каждый третий житель республики.

Водружение знамени над Брестской крепостью, 1944 год

Советские танки в Берлине, май 1945 года

Берлин. Знамя Победы над Рейхстагом, май 1945 года

В освобожденном Бобруйске. Бойцы и офицеры передового отряда. С автоматом стоит бобруйчанин А.С.Мордуев

Участник обороны Брестской крепости Григорий Сергеевич Макаров, 1941 год

Белорусские партизаны входят в освобожденный от немецких оккупантов Минск

Партизаны, подпольщики, бойцы пограничных застав, бессмертный гарнизон Брестской крепости, герои легендарной и решительной операции "Багратион"… Сплоченный единой целью белорусский народ выдержал этот удар и отстоял перед врагом свое право на жизнь и свободу. Разгром немецко-фашистских войск в Беларуси вошел в историю как одна из важнейших битв Второй мировой и Великой Отечественной войн.

Операция "Багратион". На огневой позиции батареи старшего лейтенанта А.Смирнова, 1944 год

Возвращение с фронта

Ветеран войны Николай Мацкевич, 2017 год

Праздничное шествие в честь Дня Победыв Минске, 2013 год

Ветеран войны Анатолий Ковалев с правнучкой Дашей, 2012 год

Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Егоров, 2017 год

Гвардии старший сержант Яков Платонов участвовал в освобождении родного села Ворошилы Богушевского района Витебской области, Возвращение солдата, 1944 год

Летчицы 46-го гвардейского Таманского женского ночного бомбардировочного полка, 1944 год

Ольга Лисикова с начала войны летала на связных самолетах, перевозила раненых, доставляла медикаменты. На ее счету 400 боевых вылетов, в том числе 150 рейсов в осажденный Ленинград, в глубокий тыл противника

Военный летчик Валентин Серебряков с с женой Надеждой Аркадьевной - участницей ВОВ

Герой Советского Союза Николай Должанский, 2009 год

Ветеран Бороис Байбаков в составе 1-го Белорусского фронта кавалеристом дошел до Берлина. Брестская крепость, 2004 год

Встреча в аэропорту ветеранов французского авиаполка "Нормандия-Неман" во главе с бывшим командиром полка П.Пуйядом, 1975 год

Встреча бывших партизан бригады имени Фрунзе, 1995 год

Автоматчики 3-й отдельной разведроты 20 гвардейской механизированной бригады Герой Советского Союза гвардии младший лейтенант А.Устименко (справа), гвардии старшие сержанты А.Синицын, И.Календюк и В.В.Кочеров, 1944 год

Встреча воинов-освободителей в столице, 1944 год

Салют победы, 1945 год

Шествие ветеранов. Минск, 2005 год

Гродно, 2009 год

Брестская крепость, 2017 год

Ветеран Великой Отечественной войны Лилия Амосенко, 2019 год

Минск, 2019 год

В боевых действиях в годы войны участвовали 34,4 млн советских военнослужащих, в том числе более 1,3 млн белорусов и уроженцев Беларуси. За мужество и героизм свыше 300 тыс. из них награждены орденами и медалями. 444 воинам присвоено почетное звание Героя Советского Союза, из них 88 участникам подполья и партизанского движения в Беларуси, 70 человек стали полными кавалерами ордена Славы, 4 белоруса - дважды Героями Советского Союза.-0-