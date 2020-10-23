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23 октября 2020, 09:00

Великолепная пятерка в Minsk World – сразу 5 новых домов на лучших стартовых условиях! Рассрочка и кредит!

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В столичном комплексе Minsk World стартовали продажи сразу 5 новых домов. А это значит, что настало время менять арендное жилье на собственное на самых выгодных условиях. Ведь на старте продаж выбор квартир и цены – самые лучшие!

"Солт-Лейк-Сити", "Барселона", "Нью-Дели" и "Каир" готовы открыть для вас все границы в мир уютной и красивой современной недвижимости. А "Фламенко" пригласит на страстный танец и влюбит в себя с первого взгляда. Решайтесь – и бронируйте подходящую квартиру на сайте застройщика bir.by уже сейчас! Также подробности можно узнать по номеру мобильного телефона 7675.

Выбирайте любой дом – и получайте все плюсы комплекса Minsk World. Школы или детские сады – буквально в каждом квартале. Детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, спортивные сооружения и выставочный зал, объекты торговли, бары и рестораны. Паркинги и новые станции метро. Международный финансовый центр Minsk World и крупнейший торгово-развлекательный центр Mara Mall.

Покупка квартиры в Minsk World – это надежная и выгодная инвестиция. Благодаря видеотуру на сайте застройщика bir.by можно в режиме онлайн наблюдать за ходом работ на площадке. На сегодня строительство идет в 14 кварталах комплекса – и многие покупатели уже получили ключи от своих квартир.

Что выбрать: "Солт-Лейк-Сити", "Барселону", "Нью-Дели", "Каир", а может быть, "Фламенко"?

Все дома – это каркасно-монолитные новостройки. Квартиры – свободной планировки. Высота потолков – 2,7 метра. Выбор впечатляет – от небольших студий до просторных "евротрешек" и эксклюзивных квартир с потолками высотой более 3 метров, террасой и отдельным входом с улицы.

Вместо стандартных подъездов – светлые дизайнерские лобби, где будут все удобства: стойка для консьержа, зона встречи гостей и курьера, санитарная комната с пеленальным столиком. Как правило, также есть байк-бокс для хранения велосипедов и помещение для колясок. Из дома два выхода – во внутренний двор и на улицу. Очень удобно!

В каждом доме – два или три бесшумных и скоростных лифта OTIS грузоподъемностью 1000 и 450 кг, один из которых – панорамный!

В каждом доме – два или три бесшумных и скоростных лифта, один из которых – панорамный!
В каждом доме – два или три бесшумных и скоростных лифта, один из которых – панорамный!

Припарковать автомобиль можно будет на парковочных местах по периметру кварталов, при этом транзитное движение транспорта через дворовые территории исключено. Также предусмотрены открытые парковки для велосипедов. В каждом из кварталов в окружении зелени расположатся площадки для отдыха, спорта и детских игр.

В общем, преимущества великолепной пятерки очевидны! А теперь познакомимся с каждым домом!

"Солт-Лейк-Сити" идеально подойдет для тех, кто настроен только на победу!
"Солт-Лейк-Сити" идеально подойдет для тех, кто настроен только на победу!

Настроены только на победу? Тогда ваш выбор – "Солт-Лейк-Сити" в квартале "Чемпионов", названный в честь американского города, где белорусские атлеты участвовали в Олимпийских играх. Золотистый фасад этого 25-этажного здания сверкает словно победная медаль!

На выбор – квартиры от 32 до 62 кв. метров. Лоджии и панорамное остекление сделают все жилые помещения светлыми и воздушными. Эксклюзивный вариант – квартиры на первом этаже с высотой потолков 3,3 метра и собственными террасами, которые огорожены и защищены стеклянными козырьками от осадков. Помимо главного входа у них есть и второй автономный – с улицы через террасу.

Дом уже строится и будет сдан в эксплуатацию в марте 2022 года.

В квартале "Чемпионов" расположится спортивный центр, откроется школа, а в соседнем квартале – детский сад
В квартале "Чемпионов" расположится спортивный центр, откроется школа, а в соседнем квартале – детский сад

Квартал "Чемпионов" – это территория спорта и здорового образа жизни: здесь будут обустроены тренировочные площадки, велодорожки, построен физкультурно-оздоровительный центр. Откроется школа с отличным стадионом и спортивным городком. В соседнем квартале запроектирован детский сад с бассейном.

Буквально в нескольких шагах – строящаяся станция метро, а широкие магистральные улицы, позволяют на автомобиле в считанные минуты оказаться на площади Независимости.

Солнечная "Барселона" готова дарить вам позитивные эмоции каждый день!
Солнечная "Барселона" готова дарить вам позитивные эмоции каждый день!

Барселона… Романтичная, жизнерадостная, полная энергии. Если вам это по душе – то квартира в доме "Барселона" специально для вас! Солнечное лобби этого необыкновенно стильного здания буквально пробуждает к жизни. Строительство дома уже начато – здесь будет 25 этажей с квартирами площадью от 28 до 75 кв. метров.

Окна от потолка до пола, остекленные лоджии, "французские" балконы и открытые террасы наполнят все помещения светом. Кстати, в лоджиях определенных квартир предусмотрено место для кондиционера, который владелец при желании сможет установить. На первом этаже предусмотрены квартиры с отдельными входами с улицы, а также помещения общественного значения: кафе, магазин и аптеки.

В квартале "Южная Европа" откроется детский сад с бассейном, а рядом будет метро
В квартале "Южная Европа" откроется детский сад с бассейном, а рядом будет метро

Квартал "Южная Европа" расположен буквально в 500 метрах от станции метро. Внутри квартала будет построен детский сад на 230 мест с бассейном, а также откроются объекты культурно-бытового и торгово-развлекательного значения. В западной части расположен сквер, имеющий историко-культурную ценность, а рядом с кварталом будет разбит центральный парк комплекса.

"Каир" – это атмосфера далекого жаркого Египта в белорусской столице!
"Каир" – это атмосфера далекого жаркого Египта в белорусской столице!

А как насчет… "Африки"? Именно здесь расположен дом "Каир", названный в честь столицы Египта. К слову, ее название переводится как "победоносная". Звучит заманчиво! Впрочем, у этого здания масса и других преимуществ. Во-первых, дом уже наполовину готов, так что долго ждать новоселья не придется! Здание будет состоять из двух секций высотой 16 и 17 этажей.

Площадь квартир от 31 до 64 кв. метров на типовых этажах и от 49 до 120 кв. метров на первом этаже. На первом этаже расположатся квартиры с потолками высотой более 3,6 метра и собственными террасами, через которые есть выход на улицу.

В квартале "Африка" построят детский сад с бассейном, а рядом расположится большой парк
В квартале "Африка" построят детский сад с бассейном, а рядом расположится большой парк

В квартале "Африка" будет свой детский сад на 230 мест с бассейном. Запроектирована обширная зона озеленения с безопасными детскими игровыми площадками, площадками для отдыха, спортплощадками. На территории квартала разместятся объекты культурно-бытового обслуживания и торгово-развлекательного назначения. Рядом – большой парк.

"Нью-Дели" практически готов – его планируется сдать в эксплуатацию уже к концу года!
"Нью-Дели" практически готов – его планируется сдать в эксплуатацию уже к концу года!

Наше путешествие продолжается, и следующий пункт назначения – дом "Нью-Дели", созданный по мотивам столицы далекой Индии. Такой же яркий, колоритный и притягательный для многих! И практически полностью готовый – сдать в эксплуатацию его планируется уже к концу 2020 года. Каким будет этот дом в квартале "Азия"?

В "Нью-Дели" – 16 этажей с квартирами площадью от 28 до 75 кв. метров. На первом этаже размещены квартиры с потолками высотой до 3 метров и отдельным входом с улицы. В доме есть квартиры с открытыми террасами, "французскими" балконами, остекленными лоджиями и открытыми балконами. В лоджиях определенных квартир предусмотрено место для кондиционера, который владелец при желании сможет установить.

В квартале "Азия" откроется детский сад с бассейном, а неподалеку – школы
В квартале "Азия" откроется детский сад с бассейном, а неподалеку – школы

Квартал "Азия", где строится дом "Нью-Дели", расположен вдоль улицы Кижеватова, которая позволяет как легко выехать в центр, так и оказаться на кольцевой. До площади Независимости – пять минут на автомобиле! В квартале будет построен детский сад с бассейном, а неподалеку – школы.

"Фламенко" создан для динамичных и влюбленных в жизнь людей!
"Фламенко" создан для динамичных и влюбленных в жизнь людей!

А может быть, вы предпочтете войти, танцуя, в свою квартиру в доме "Фламенко"? Этот дом словно специально создан для динамичных и влюбленных в жизнь людей. "Фламенко" насчитывает 25 этажей с квартирами площадью от 28 до 75 кв. метров. На первом этаже размещены торгово-административные помещения со входом с улицы.

Солнца и света будет много! В доме есть квартиры с открытыми террасами, "французскими" балконами, остекленными лоджиями и открытыми балконами. В лоджиях определенных квартир предусмотрено место для кондиционера, который владелец при желании сможет установить.

В квартале "Мировых танцев" расположатся две школы с бассейнами, а рядом – детские сады
В квартале "Мировых танцев" расположатся две школы с бассейнами, а рядом – детские сады

Квартал "Мировых танцев" расположен вблизи улиц Аэродромной, Брилевской и Казинца. В квартале планируется построить две школы с бассейнами, а также объекты культурно-бытового и торгово-развлекательного значения. Рядом будут два детских сада. Кстати, квартиры в предыдущих домах этого квартала уже раскуплены!

В комплексе Minsk World будет все необходимое для комфортной жизни и успешного бизнеса!
В комплексе Minsk World будет все необходимое для комфортной жизни и успешного бизнеса!

Комплекс Minsk World – это город в городе, где будет все необходимое!

Рядом с комплексом Minsk World практически завершено строительство станции метро "Ковальская Слобода", а в его границах строится вторая станция – "Аэродромная". Проходят удобные маршруты наземного транспорта.

Предусмотрены многочисленные открытые автостоянки и закрытые паркинги. В готовом многоуровневом крытом паркинге на 800 машин уже поступили в продажу машиноместа – выбрать и забронировать можно на сайте застройщика bir.by.

Бизнес-сердцем комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World, который будет способствовать созданию тысяч новых рабочих мест, привлекая иностранные инвестиции и выступая в роли высокотехнологичного "смарт хаба" для перспективных стартапов.

Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест
Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест

По соседству возводится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall. В торговой зоне будут представлены известные мировые бренды, а в развлекательной – обширный фудкорт и суперсовременный кинотеатр.

Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall
Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall

Кстати, открыть кафе, магазин или салон сферы услуг можно буквально в каждом квартале. Выбирайте подходящий вариант коммерческого помещения на сайте bir.by!

В центре комплекса Minsk World появится большой городской парк – "зеленые легкие" всего комплекса. Аллеи и игровые площадки, фонтаны и скульптурные арт-объекты – здесь будет красиво, интересно, ярко.

Все кварталы свяжет сеть велодорожек – это прекрасная возможность как для оздоровительных вечерних велопроменадов, так и интенсивных спортивных тренировок.

В комплексе прокладываются велодорожки, которые свяжут все кварталы
В комплексе прокладываются велодорожки, которые свяжут все кварталы

В комплексе Minsk World построят сразу 7 современных школ и 12 детских садов. В распоряжении у жителей будут собственные детская и взрослая поликлиники, а также медицинский центр.

А во дворах домов расположатся безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием.

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"
Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Во всех кварталах комплекса Minsk World обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием
Во всех кварталах комплекса Minsk World обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием

Решайтесь! И решайте свой жилищный вопрос невероятно выгодно – на старте продаж новых домов в комплексе Minsk World!

"Солт-Лейк-Сити", "Барселона", "Нью-Дели", "Каир" и "Фламенко". Выбор приятно впечатляет, как и условия покупки!

Лучший вариант – приобретение за собственные средства. В этом случае при заключении договора в октябре вы получите специальный курс ниже банковского – всего 3 рубля за евро.

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· При желании вы сможете погасить кредит досрочно – без штрафных санкций.

К каждому покупателю – индивидуальный подход! Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе Minsk World работает в будние дни – с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни – с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Также для приобретения недвижимости вы можете обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Пора менять арендное жилье на собственное! "Солт-Лейк-Сити", "Барселона", "Нью-Дели", "Каир" и "Фламенко". Выбирайте и покупайте уже сегодня – на самых выгодных условиях старта продаж!

Начните Новый год с собственной квартирой в Минске!

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