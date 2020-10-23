Великолепная пятерка в Minsk World – сразу 5 новых домов на лучших стартовых условиях! Рассрочка и кредит!

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В столичном комплексе Minsk World стартовали продажи сразу 5 новых домов. А это значит, что настало время менять арендное жилье на собственное на самых выгодных условиях. Ведь на старте продаж выбор квартир и цены – самые лучшие!

"Солт-Лейк-Сити", "Барселона", "Нью-Дели" и "Каир" готовы открыть для вас все границы в мир уютной и красивой современной недвижимости. А "Фламенко" пригласит на страстный танец и влюбит в себя с первого взгляда. Решайтесь – и бронируйте подходящую квартиру на сайте застройщика bir.by уже сейчас! Также подробности можно узнать по номеру мобильного телефона 7675.

Выбирайте любой дом – и получайте все плюсы комплекса Minsk World. Школы или детские сады – буквально в каждом квартале. Детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, спортивные сооружения и выставочный зал, объекты торговли, бары и рестораны. Паркинги и новые станции метро. Международный финансовый центр Minsk World и крупнейший торгово-развлекательный центр Mara Mall.

Покупка квартиры в Minsk World – это надежная и выгодная инвестиция. Благодаря видеотуру на сайте застройщика bir.by можно в режиме онлайн наблюдать за ходом работ на площадке. На сегодня строительство идет в 14 кварталах комплекса – и многие покупатели уже получили ключи от своих квартир.

Что выбрать: "Солт-Лейк-Сити", "Барселону", "Нью-Дели", "Каир", а может быть, "Фламенко"?

Все дома – это каркасно-монолитные новостройки. Квартиры – свободной планировки. Высота потолков – 2,7 метра. Выбор впечатляет – от небольших студий до просторных "евротрешек" и эксклюзивных квартир с потолками высотой более 3 метров, террасой и отдельным входом с улицы.

Вместо стандартных подъездов – светлые дизайнерские лобби, где будут все удобства: стойка для консьержа, зона встречи гостей и курьера, санитарная комната с пеленальным столиком. Как правило, также есть байк-бокс для хранения велосипедов и помещение для колясок. Из дома два выхода – во внутренний двор и на улицу. Очень удобно!

В каждом доме – два или три бесшумных и скоростных лифта OTIS грузоподъемностью 1000 и 450 кг, один из которых – панорамный!

В каждом доме – два или три бесшумных и скоростных лифта, один из которых – панорамный!

Припарковать автомобиль можно будет на парковочных местах по периметру кварталов, при этом транзитное движение транспорта через дворовые территории исключено. Также предусмотрены открытые парковки для велосипедов. В каждом из кварталов в окружении зелени расположатся площадки для отдыха, спорта и детских игр.

В общем, преимущества великолепной пятерки очевидны! А теперь познакомимся с каждым домом!

"Солт-Лейк-Сити" идеально подойдет для тех, кто настроен только на победу!

Настроены только на победу? Тогда ваш выбор – "Солт-Лейк-Сити" в квартале "Чемпионов", названный в честь американского города, где белорусские атлеты участвовали в Олимпийских играх. Золотистый фасад этого 25-этажного здания сверкает словно победная медаль!

На выбор – квартиры от 32 до 62 кв. метров. Лоджии и панорамное остекление сделают все жилые помещения светлыми и воздушными. Эксклюзивный вариант – квартиры на первом этаже с высотой потолков 3,3 метра и собственными террасами, которые огорожены и защищены стеклянными козырьками от осадков. Помимо главного входа у них есть и второй автономный – с улицы через террасу.

Дом уже строится и будет сдан в эксплуатацию в марте 2022 года.

В квартале "Чемпионов" расположится спортивный центр, откроется школа, а в соседнем квартале – детский сад

Квартал "Чемпионов" – это территория спорта и здорового образа жизни: здесь будут обустроены тренировочные площадки, велодорожки, построен физкультурно-оздоровительный центр. Откроется школа с отличным стадионом и спортивным городком. В соседнем квартале запроектирован детский сад с бассейном.

Буквально в нескольких шагах – строящаяся станция метро, а широкие магистральные улицы, позволяют на автомобиле в считанные минуты оказаться на площади Независимости.

Солнечная "Барселона" готова дарить вам позитивные эмоции каждый день!

Барселона… Романтичная, жизнерадостная, полная энергии. Если вам это по душе – то квартира в доме "Барселона" специально для вас! Солнечное лобби этого необыкновенно стильного здания буквально пробуждает к жизни. Строительство дома уже начато – здесь будет 25 этажей с квартирами площадью от 28 до 75 кв. метров.

Окна от потолка до пола, остекленные лоджии, "французские" балконы и открытые террасы наполнят все помещения светом. Кстати, в лоджиях определенных квартир предусмотрено место для кондиционера, который владелец при желании сможет установить. На первом этаже предусмотрены квартиры с отдельными входами с улицы, а также помещения общественного значения: кафе, магазин и аптеки.

В квартале "Южная Европа" откроется детский сад с бассейном, а рядом будет метро

Квартал "Южная Европа" расположен буквально в 500 метрах от станции метро. Внутри квартала будет построен детский сад на 230 мест с бассейном, а также откроются объекты культурно-бытового и торгово-развлекательного значения. В западной части расположен сквер, имеющий историко-культурную ценность, а рядом с кварталом будет разбит центральный парк комплекса.

"Каир" – это атмосфера далекого жаркого Египта в белорусской столице!

А как насчет… "Африки"? Именно здесь расположен дом "Каир", названный в честь столицы Египта. К слову, ее название переводится как "победоносная". Звучит заманчиво! Впрочем, у этого здания масса и других преимуществ. Во-первых, дом уже наполовину готов, так что долго ждать новоселья не придется! Здание будет состоять из двух секций высотой 16 и 17 этажей.

Площадь квартир от 31 до 64 кв. метров на типовых этажах и от 49 до 120 кв. метров на первом этаже. На первом этаже расположатся квартиры с потолками высотой более 3,6 метра и собственными террасами, через которые есть выход на улицу.

В квартале "Африка" построят детский сад с бассейном, а рядом расположится большой парк

В квартале "Африка" будет свой детский сад на 230 мест с бассейном. Запроектирована обширная зона озеленения с безопасными детскими игровыми площадками, площадками для отдыха, спортплощадками. На территории квартала разместятся объекты культурно-бытового обслуживания и торгово-развлекательного назначения. Рядом – большой парк.

"Нью-Дели" практически готов – его планируется сдать в эксплуатацию уже к концу года!

Наше путешествие продолжается, и следующий пункт назначения – дом "Нью-Дели", созданный по мотивам столицы далекой Индии. Такой же яркий, колоритный и притягательный для многих! И практически полностью готовый – сдать в эксплуатацию его планируется уже к концу 2020 года. Каким будет этот дом в квартале "Азия"?

В "Нью-Дели" – 16 этажей с квартирами площадью от 28 до 75 кв. метров. На первом этаже размещены квартиры с потолками высотой до 3 метров и отдельным входом с улицы. В доме есть квартиры с открытыми террасами, "французскими" балконами, остекленными лоджиями и открытыми балконами. В лоджиях определенных квартир предусмотрено место для кондиционера, который владелец при желании сможет установить.

В квартале "Азия" откроется детский сад с бассейном, а неподалеку – школы

Квартал "Азия", где строится дом "Нью-Дели", расположен вдоль улицы Кижеватова, которая позволяет как легко выехать в центр, так и оказаться на кольцевой. До площади Независимости – пять минут на автомобиле! В квартале будет построен детский сад с бассейном, а неподалеку – школы.

"Фламенко" создан для динамичных и влюбленных в жизнь людей!

А может быть, вы предпочтете войти, танцуя, в свою квартиру в доме "Фламенко"? Этот дом словно специально создан для динамичных и влюбленных в жизнь людей. "Фламенко" насчитывает 25 этажей с квартирами площадью от 28 до 75 кв. метров. На первом этаже размещены торгово-административные помещения со входом с улицы.

Солнца и света будет много! В доме есть квартиры с открытыми террасами, "французскими" балконами, остекленными лоджиями и открытыми балконами. В лоджиях определенных квартир предусмотрено место для кондиционера, который владелец при желании сможет установить.

В квартале "Мировых танцев" расположатся две школы с бассейнами, а рядом – детские сады

Квартал "Мировых танцев" расположен вблизи улиц Аэродромной, Брилевской и Казинца. В квартале планируется построить две школы с бассейнами, а также объекты культурно-бытового и торгово-развлекательного значения. Рядом будут два детских сада. Кстати, квартиры в предыдущих домах этого квартала уже раскуплены!

В комплексе Minsk World будет все необходимое для комфортной жизни и успешного бизнеса!

Комплекс Minsk World – это город в городе, где будет все необходимое!

Рядом с комплексом Minsk World практически завершено строительство станции метро "Ковальская Слобода", а в его границах строится вторая станция – "Аэродромная". Проходят удобные маршруты наземного транспорта.

Предусмотрены многочисленные открытые автостоянки и закрытые паркинги. В готовом многоуровневом крытом паркинге на 800 машин уже поступили в продажу машиноместа – выбрать и забронировать можно на сайте застройщика bir.by.

Бизнес-сердцем комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World, который будет способствовать созданию тысяч новых рабочих мест, привлекая иностранные инвестиции и выступая в роли высокотехнологичного "смарт хаба" для перспективных стартапов.

Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест

По соседству возводится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall. В торговой зоне будут представлены известные мировые бренды, а в развлекательной – обширный фудкорт и суперсовременный кинотеатр.

Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall

Кстати, открыть кафе, магазин или салон сферы услуг можно буквально в каждом квартале. Выбирайте подходящий вариант коммерческого помещения на сайте bir.by!

В центре комплекса Minsk World появится большой городской парк – "зеленые легкие" всего комплекса. Аллеи и игровые площадки, фонтаны и скульптурные арт-объекты – здесь будет красиво, интересно, ярко.

Все кварталы свяжет сеть велодорожек – это прекрасная возможность как для оздоровительных вечерних велопроменадов, так и интенсивных спортивных тренировок.

В комплексе прокладываются велодорожки, которые свяжут все кварталы

В комплексе Minsk World построят сразу 7 современных школ и 12 детских садов. В распоряжении у жителей будут собственные детская и взрослая поликлиники, а также медицинский центр.

А во дворах домов расположатся безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием.

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Во всех кварталах комплекса Minsk World обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием

Решайтесь! И решайте свой жилищный вопрос невероятно выгодно – на старте продаж новых домов в комплексе Minsk World!

"Солт-Лейк-Сити", "Барселона", "Нью-Дели", "Каир" и "Фламенко". Выбор приятно впечатляет, как и условия покупки!

Лучший вариант – приобретение за собственные средства. В этом случае при заключении договора в октябре вы получите специальный курс ниже банковского – всего 3 рубля за евро.

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· При желании вы сможете погасить кредит досрочно – без штрафных санкций.

К каждому покупателю – индивидуальный подход! Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе Minsk World работает в будние дни – с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни – с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Также для приобретения недвижимости вы можете обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Пора менять арендное жилье на собственное! "Солт-Лейк-Сити", "Барселона", "Нью-Дели", "Каир" и "Фламенко". Выбирайте и покупайте уже сегодня – на самых выгодных условиях старта продаж!

Начните Новый год с собственной квартирой в Минске!

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