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27 мая 2021, 18:25

Велоэстафеты, викторины, олимпиады: МВД проведет летом творческие мероприятия для подростков

Фото из архива
Фото из архива

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство внутренних дел проведет летом творческие и профилактические мероприятия для детей и родителей, рассказал сегодня журналистам старший инспектор по особым поручениям отдела по организации работы инспекций по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел Василий Демидович, передает корреспондент БЕЛТА.

Сотрудники милиции регулярно проводят в учреждениях образования теоретические, классные, информационные часы, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма, несчастных случаев на объектах железнодорожного транспорта, а также профилактику противоправного поведения. "Летом МВД запланировало ряд профилактических мероприятий для подростков, среди которых будут велоэстафеты, викторины и олимпиады. Ребятам напомнят о необходимости соблюдения правил безопасного поведения, ПДД, что в дальнейшем позволит избежать травм на дорогах", - рассказал Василий Демидович.

"Особое внимание уделят проведению профилактических мероприятий с родителями. Милиционеры посетят трудовые коллективы, разъяснят взрослым причины и последствия ДТП с участием детей, напомнят о правилах безопасной перевозки несовершеннолетних, ответственности за нарушение правил дорожного движения, а также необходимости личного примера правильного и безопасного поведения на дорогах", - подчеркнул старший инспектор.

По его словам, самые распространенные нарушения среди подрастающего поколения - переход проезжей части в неустановленных местах или на запрещающий сигнал светофора, внезапный выход на проезжую часть, игра в непосредственной близости от дороги. "Кроме того, далеко не все юные владельцы велосипедов спешиваются при переходе дороги. Проблемой остается использование гаджетов на ходу: наушники, погружение в экран мобильного телефона при переходе проезжей части, а нередко и при движении на велосипеде, самокате. В таких условиях подростки не могут адекватно оценить дорожную обстановку, что нередко влечет трагические последствия", - добавил старший инспектор.

ГАИ в свою очередь проведет профилактические акции для детей и родителей, а также рейдовые мероприятия по пресечению нарушений ПДД. Особое внимание уделят соблюдению водителями скоростного режима, правил проезда пешеходного перехода и безопасной перевозки детей. ГАИ призывает быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, вблизи остановок общественного транспорта и особенно на дворовой территории.

"Не стоит забывать о безопасности на железнодорожном транспорте. Только в этом году зарегистрировано три случая травмирования детей на железной дороге. Примерно неделю назад 10-летняя девочка снимала на мобильный телефон видео, не увидела приближающийся электропоезд, в результате чего получила травмы, несовместимые с жизнью", - рассказал Василий Демидович.

Летом у детей появляется больше свободного времени, они чаще находятся на улице и зачастую остаются без присмотра взрослых. "Все это приводит к росту травматизма и числу трагических происшествий. Мы обращаемся к родителям: контролируйте детей, не оставляйте без присмотра, особенно малышей. Подросткам напоминайте о правилах поведения на воде, опасностях купания, ныряния. В этом году уже отмечено несколько фактов, когда дети тонули", - продолжил старший инспектор.

"Подросткам свойственно стремление проводить время в необычных и опасных местах, отсюда нередки происшествия на заброшенных, бесхозных строениях. Именно отсутствие контроля взрослых привлекает искателей приключений в такие места. Нужно предупреждать их, что стройка, заброшенное здание не место для игр, ведь они могут в любой момент обрушиться и привести к травме", - добавил Василий Демидович.

Ежегодно с наступлением весенне-летнего периода регистрируются несчастные случаи, связанные с падением детей из окон. "Ребенок воспринимает москитную сетку как препятствие, свободно опирается на нее и в результате происходит несчастный случай. Поэтому не пренебрегайте средствами защиты на окнах - их нужно оборудовать специальными блокирующими устройствами. Открывая окна на проветривание, необходимо убедиться, что ребенок находится под присмотром. Вообще лучше не показывать, как открываются окна, а также не ставить рядом мебель", - обратил внимание старший инспектор.

"Многие дети лето проведут в оздоровительных лагерях. Перед заездом ребят территории всех подобных учреждений сотрудниками органов внутренних дел обследованы на наличие условий травмирования. Одновременно во всех лагерях сотрудниками милиции будет обеспечена охрана общественного порядка. При этом в них запланировано проведение широкого круга профилактических мероприятий, акций по формированию навыков безопасного поведения", - заключил Василий Демидович.-0-

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