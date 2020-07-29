Велокарнавал "Viva Ровар!" и Минская велосипедная неделя переносятся на 2021 год

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный велокарнавал "Viva Ровар!" и Минская международная велосипедная неделя переносятся на 2021 год из-за неблагоприятной ситуации для проведения массовых мероприятий, сообщили БЕЛТА организаторы фестиваля.

"Viva Ровар!", который должен был состояться 16 мая, изначально планировали перенести на август, однако ситуация с организацией массовых мероприятий все еще не является благоприятной. Мы не хотим подвергать риску наших участников, ведь для нас каждый имеет очень большую ценность", - рассказали организаторы.

"В следующем году мы реализуем все наши смелые идеи, а также представим новые для велокарнавала форматы, - прокомментировал отмену Алексей Иванов, директор велосипедного клуба "Минск". - Мы также планируем провести все мероприятия Минской международной велосипедной недели в еще более масштабном формате: спортивные состязания, конкурс "Веломисс" и многое другое".

Конкретные даты и программа будут объявлены дополнительно.

Международный велокарнавал "Viva Ровар!" - самое массовое велосипедное событие не только в Беларуси, но и среди стран СНГ. Проводится в Минске с 2015 года. Количество участников за 5 лет увеличилось с 3 тыс. до 27 тыс. человек из 10 стран. В 2020 году ожидалось около 30 тыс. участников и гостей. Организаторы мероприятия - Министерство спорта и туризма, Минский городской исполнительный комитет, Белорусская федерация велосипедного спорта, велосипедный клуб "Минск", Минское велосипедное общество и агентство-организатор littleMORE brand communications.-0-