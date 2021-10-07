Венесуэла заинтересована в реализации образовательных проектов с Беларусью

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальный посланник президента Венесуэлы Адан Чавес Фриас посетил сегодня БГУ. Состоялась встреча с ректором Андреем Королем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Гость поделился первыми впечатлениями о белорусском университете, подчеркнул приятную атмосферу в БГУ и гармоничность в его оформлении. "Есть ощущение желания у студентов учиться, а у преподавателей - работать", - отметил Адан Чавес Фриас.

Адан Чавес Фриас

В свою очередь ректор рассказал об образовательной и научной деятельности вуза, инициировал налаживание сотрудничества в этих областях. Адан Чавес Фриас отметил, что заинтересованность в этом предложении высокая и, возможно, в ближайшее время граждане Венесуэлы смогут стать студентами БГУ. Свои пожелания по укреплению отношений Венесуэлы и университета специальный посланник оставил в книге почетных гостей БГУ.

Продолжился визит Адана Чавеса лекцией "Идеи Боливара и Чавеса сегодня" для студентов-международников БГУ. Выступление касалось идейных взглядов Уго Чавеса, его деятельности и политических взглядов. Также гость рассказал о своей учебе в университете, преподавательской деятельности и ответил на вопросы присутствующих.

Посещение БГУ состоялось в рамках официального визита венесуэльской делегации в Беларусь.-0-

Фото БГУ