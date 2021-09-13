Венгерский политик: солидарны с трудящимися Беларуси в борьбе за независимый выбор своего пути

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз постоянно навязывает, как жить народам стран, входящих в союз. Поэтому венгерские трудящиеся солидарны с белорусскими в отстаивании их права на независимое определение своего пути. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Венгерской коммунистической партии Дьюла Тюрмер на международной конференции "Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека", которая проходит в Минске 13-14 сентября, передает корреспондент БЕЛТА.

Политик признался, что приехал, чтобы выразить солидарность с белорусским народом. "Мы выступаем против санкций. Думаем, что борьба белорусского народа за независимость - это не только борьба за свою независимость, но и за независимость Венгрии. Потому что то, что было в прошлом году в Беларуси, в будущем может повториться в Венгрии. Мы этого не хотим. Поэтому наша поддержка и солидарность на стороне белорусских трудящихся", - заявил Дьюла Тюрмер.

Венгрия уже 17 лет является членом Европейского союза. "Мы вступили с надеждой на то, что ЕС защитит нас от неблагоприятных последствий экономических процессов в мире. Но это не так: ЕС ни от чего нас не защищает. Мы думали, что будем жить так, как немцы или австрийцы, но до сих пор в Германии или Австрии люди зарабатывают в пять раз больше, чем в нынешней Венгрии", - посетовал Дьюла Тюрмер.

Также, по мнению главы компартии Венгрии, Европейский союз постоянно вмешивается во внутренние дела их государства, навязывая путь развития, который сами венгры не выбирали.

Дьюла Тюрмер поделился, что для него большое удовольствие просто побывать в Беларуси, присутствовать на конференции в Минске. "Беларусь - прекрасная страна, мало таких стран в мире, где 4 млн членов профсоюзов. В Венгрии всего 300 тыс., хотя население примерно такое же. Еще меньше таких стран, где политическая власть, правительство прислушивается к мнению профсоюзов и просит высказать его при разработке программ деятельности. Я знаю только одну страну, где сам президент настаивает на таком подходе, чтобы на каждом заводе, предприятии был профсоюз. Думаю, что это великолепное дело", - сказал он.

Инициатором проведения форума выступила Федерация профсоюзов. Идея была поддержана правительством и объединением нанимателей.

В конференции участвуют ведущие эксперты в области международного права, представители правительства, судебных инстанций, научных кругов, политологи, послы зарубежных государств, руководители международных профсоюзных объединений и непосредственно представители тех предприятий, которых затронули санкции. В течение двух дней они обсудят инициативы для сохранения стабильности в мире и основополагающих прав людей. По итогам конференции планируется выработка резолюции, которая будет направлена ЕС, МОТ и ООН.-0-