Венок от посольства Беларуси в честь Дня Победы возложен к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

6 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Венок от посольства Беларуси возложен сегодня в Москве к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Торжественная церемония была посвящена приближающемуся празднику Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент БЕЛТА.

Венок был также возложен от Постоянного комитета Союзного государства. В церемонии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, ответственный секретарь Парламентского собрания Союза Беларуси и России Сергей Стрельченко, представители интеграционных структур, дипломаты, общественные и политические деятели.

Участники церемонии возложили также цветы к памятным знакам "Город-герой Минск" и "Брестская крепость-герой", установленным на Аллее городов-героев в Александровском саду. Церемония завершилась торжественным маршем роты почетного караула Преображенского полка.-0-