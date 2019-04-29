Венок от посольства Беларуси в Москве возложен к Могиле Неизвестного Солдата

29 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. По случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сегодня в Москве в Александровском саду состоялась церемония возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата от посольства Беларуси в России и цветов к памятным обелискам "Город-герой Минск" и "Брестская крепость-герой" у Кремлевской стены, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

"74 года назад многонациональный советский народ одержал Великую Победу, которая спасла наши страны от порабощения, уничтожила фашизм, освободила Европу, защитила мир от коричневой чумы, - сказал, общаясь с журналистами после церемонии, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко. - Двадцать семь миллионов жизней советских людей на ее алтаре. Беларусь и Россия заплатили за свободу и независимость самую высокую цену".

Посол отметил, что Беларусь первой из республик СССР приняла на себя жестокий удар агрессора и не покорилась ему. Несмотря на настоящий геноцид, развязанный гитлеровцами против белорусского народа, в партизанских лесах, в подполье самоорганизовалось мощное и всенародное сопротивление. После Победы Беларусь недосчиталась трети населения.

"В этом году отмечается 75-летие освобождения Беларуси - 3 июля в День Независимости, - напомнил Владимир Семашко. - Именно в этот день была освобождена наша столица - Минск. И отметим мы этот юбилей масштабно".

Также посол подчеркнул: "9 мая на всенародное шествие "Беларусь помнит", которое пройдет по всем белорусским городам и поселкам, выйдет вся Беларусь. К мемориалам и памятникам, а их у нас почти 9 тыс., соберутся белорусы от мала до велика. Ни один военный памятник не исчез с белорусской земли".

"В наших государствах никто не забыт и ничто не забыто. И для живущих сейчас, и для будущих поколений это не абстрактный лозунг - это практические действия, начиная от заботы о ветеранах и заканчивая антивоенными резолюциями на международных площадках, - заявил Владимир Семашко. - И мы не имеем права растранжиривать наши общие достижения, у нас единая цель и святая обязанность - приумножать их во благо нынешних и будущих поколений белорусов и россиян. Вместе защищать и крепить Союзное государство".

Посол передал поздравления всем белорусам и россиянам с приближающимся Днем Победы. "Поколению победителей, павшим в боях, умершим от ран и живым героям Великой Отечественной войны: воинам, партизанам, подпольщикам, труженикам тыла - бесконечная благодарность", - заявил дипломат.

После церемонии Владимир Семашко тепло пообщался с ветеранами, их родственниками, вручил букеты цветов.

По традиции вместе с дипломатами и сотрудниками посольства в торжественном мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны - защитники Беларуси и ее освободители, партизаны, узники концлагерей. Участвовали в церемонии госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Андрей Руденко, представители Секретариата Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Аппарата Государственной думы, Евразийской экономической комиссии, Исполнительного комитета СНГ, ОДКБ, научных и творческих кругов Москвы, белорусской диаспоры.

"Это очень хорошая, славная традиция, заложенная посольством Беларуси, возлагать венки и цветы здесь в Москве накануне Дня Победы к Могиле Неизвестного Солдата к стелам города-героя Минска, Брестской крепости в Александровском саду, - сказал Григорий Карасин. - Это очень важная эмоциональная составляющая наших отношений, которая объединяет все поколения - как поколение победителей, так их детей, внуков и правнуков. Это создает очень важное для наших стран и народов чувство единства, которое необходимо для решения всех без исключения проблем - и экономических, и социальных, и политических".

Военный образцовый оркестр Почетного караула Московского гарнизона исполнил Государственный гимн Республики Беларусь. Перед участниками мероприятия торжественным маршем прошла рота 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.-0-

Фото Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации