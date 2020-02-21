Верховный суд и ЮНИСЕФ подписали план сотрудничества на 2020 год

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) подписали план сотрудничества на 2020 год. Такая информация размещена на сайте суда, сообщает БЕЛТА.

Подписи под документом поставили председатель Верховного суда Валентин Сукало и представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар.

План сотрудничества включает мероприятия, направленные на изучение и применение восстановительных подходов в отправлении правосудия, проведение исследований, конференций и круглых столов. Также запланированы подготовка сборника методических материалов в сфере отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, разработка информационных материалов по ювенальной юстиции для детей и их родителей.-0-