"Верю - не верю", или Как профессиональные конкурсы определяют победителей

Все участники фестиваля-конкурса "Выбор года" с нетерпением ожидают результатов всебелорусского маркетингового исследования, которое ежегодно проводится для определения лучших товаров и услуг на рынке. Оргкомитет уже получил данные 2018 года, но интрига конкурса пока сохраняется.

Прежде, чем будут официально объявлены победители, проводится независимая аудиторская проверка результатов компанией "ФБК-Бел". Согласно методике конкурса, результаты проверяются по нескольким параметрам: на достоверность ответов участников маркетингового исследования, на соответствие распределению баллов комплексной оценки (опрос населения - 40%, экспертный совет - 30%, рекламная комиссия - 15%, высокое жюри - 10% и оргкомитет - 5%) и правильность подсчетов общих баллов. При этом результаты опроса населения проверяются дважды. У Международного агентства социальных и маркетинговых исследований (МАСМИ), которое проводит исследование, есть своя система проверки работы интервьюеров и данных анкет.

Важный момент - комплексная оценка, по которой работает фестиваль-конкурс "Выбор года", остается неизменной во всех странах проведения почти 20 лет. Первые конкурсы "Выбор года" стартовали в 2000 году в Казахстане и Украине, затем свою работу оргкомитет начал в Беларуси и других странах СНГ.

Оргкомитет в каждой стране проведения сосредоточен исключительно на подготовке и проведении конкурса. Каждый этап - от подготовки номинаций для исследования, до отчетов для участников и победителей, требует профессионализма, знания рынка и глубокого погружения в проблематику конкурсного движения.

В отличие от участников конкурса, которые принимают решение об участии на основании оценки профессиональных компетенций и репутации компании, потребители голосуют за конкурс своим доверием. Любые рекомендации покупатели просеивают через "сито" своего опыта с тем или иным продуктом и принимают их, только убедившись в том, что их мнение совпадает с мнением конкурса.

Тем дороже для конкурса и его участников данные, которые говорят о постоянном росте доверия к золотой медали "Выбор года". Более 75% потребителей, делая покупки, обращают внимание на то, есть ли на упаковке медаль "Выбор года", которая говорит о высоком качестве продукта.

Уже совсем скоро, 13 декабря, в торжественной обстановке будут объявлены победители 2018 года.

Для участников и победителей конкурса ежегодная церемония "Выбора года" давно стала традиционным предновогодним событием с особым праздничным настроением. Выходя на сцену за наградами, победители загадывают новые победы и достижения в следующем году. Надеемся на то, что все, что было загадано в прошлом декабре, обязательно исполнилось в этом году.

Следите за новостями и смотрите трансляцию награждения на официальном сайте конкурса.

Информационным партнером конкурса выступает Белорусское телеграфное агентство.