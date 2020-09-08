Верницкий: Лукашенко в интервью интересно и откровенно ответил на все наши острые вопросы

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время интервью представителям ведущих российских СМИ Президент Беларуси Александр Лукашенко интересно и откровенно отвечал на острые вопросы по актуальной повестке дня. Таким мнением поделился с журналистами по итогам интервью корреспондент "Первого канала" Антон Верницкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Впечатления от беседы с главой белорусского государства у представителя российского телеканала остались весьма положительные. По его словам, прозвучало много новой информации, которая не оглашалась ранее.

"Белорусская политика стала сейчас в топах информационных агентств по всему миру. Понятно, что эта тема интересна в том числе и для россиян, - сказал журналист. - Разговор с Президентом был откровенный. Я, честно говоря, даже не ожидал. Думал, что Александр Григорьевич все-таки начнет от нас что-нибудь скрывать".

Антон Верницкий признался, что к интервью представители российских СМИ постарались подготовиться тщательно, учесть все информационные поводы и темы. "Мы подготовили острые вопросы. Сидели вчера все вместе (каналы объединились), и попытались выводить его на эти вопросы. Но на некоторые темы он вышел сам, даже без вопросов, - рассказал он. - Опирались, как и многие белорусы, на информацию в интернете. Информации предостаточно с обеих сторон - и со стороны официальных властей, и со стороны оппозиции, которая выходит на улицы. Надо только анализировать и соображать".

Среди тем, которые обсуждались во время интервью, были ситуация в Беларуси, мнение Президента про оппозицию, российско-белорусские отношения. "Все вопросы, что планировали, мы задали. И по сегодняшней ситуации в Беларуси, и про долгосрочную историю, в том числе и конституционную реформу, которую Александр Григорьевич предлагает", - отметил Антон Верницкий.

"Хорошая фраза была сказана сегодня о том, что начав с Беларуси, если этого не остановить, как бывало всегда (Беларусь останавливала агрессию у своих границ), то доберутся и до нас (до России. - Прим. БЕЛТА). Это одна из ключевых сегодняшних фраз. Думаю, и в России это прекрасно понимают", - подчеркнул он.-0-