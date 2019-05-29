Вертолет МЧС Беларуси вылетел в Турцию для тушения лесных пожаров

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж авиации МЧС сегодня утром с аэродрома Липки на вертолете Ми-8МТВ1 вылетел в Турцию, где авиаторам предстоит нести дежурство в горно-лесистой местности и оказывать помощь в тушении пожаров в экосистемах, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Авиаторы в составе семи человек выполнят сложный международный перелет по маршруту аэродром Липки - аэропорт Гомель - аэропорт Кишинев (Молдова) - аэропорт Чорлу (Турция) - площадка Кемальпаша (Турция). Летный и технический составы МЧС Беларуси пробудут в Турции до октября.

Белорусские спасатели по линии международного сотрудничества уже не первый год оказывают помощь в борьбе с природными стихиями. Авиация МЧС Беларуси была задействована в тушении лесных пожаров на территориях Греции, России, Латвии и Грузии, а также оказывала помощь пострадавшим от наводнения жителям Сербии.-0-