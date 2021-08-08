Вертолет Ми-26 авиации МЧС Беларуси прибыл в Турцию для тушения лесных пожаров

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По поручению главы государства 7 августа утром вертолет Ми-26 авиации МЧС направился в Турцию для участия в тушении пожаров. Сильные лесные пожары подобрались к населенным пунктам и популярным курортам, турецкая сторона обратилась за помощью к другим странам. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

На борту вертолета 11 спасателей, которые имеют опыт в ликвидации крупных пожаров в экосистемах. Экипаж совершил дозаправку в Гомеле и после 7-часового перелета приземлился в турецком аэропорту. Третий борт авиации МЧС Беларуси сегодня начнет работу в международной команде вертолетов и самолетов, которые вместе с наземными силами борются с лесными пожарами в Турции. Два вертолета Ми-8 авиации МЧС работают в Турецкой Республике с мая и также продолжат тушение пожаров в лесной местности.

Белорусские спасатели в рамках международного сотрудничества уже не первый год оказывают помощь в борьбе с природными стихиями другим странам. Авиация МЧС была задействована в тушении лесных пожаров на территории Греции, России, Латвии и Грузии, а также помогала пострадавшим от наводнения жителям Сербии.

Ми-26 - самый грузоподъемный в мире тяжелый многоцелевой транспортный вертолет. Для тушения пожаров применяется транспортируемое на внешней подвеске водосливное устройство, которое вмещает до 15 т воды. Такой способ неоднократно доказывал свою эффективность, особенно при сложном рельефе местности и невозможности доставки воды наземным транспортом.-0-