Вертолет Ми-26 авиации МЧС вернулся в Беларусь из Турции

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На аэродроме Липки совершил посадку вертолет Ми-26 авиации МЧС со спасателями на борту, вернувшийся из Турции, где выполнял задачи по тушению лесных пожаров в горной местности. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"Перелет на аэродром базирования выполнялся из аэропорта Чорлу Турецкой Республики и занял 7 часов. Общий налет Ми-26 составил более 62 часов, выполнено 28 полетов, совершено порядка 150 сливов, это около 2 тыс. т воды", - говорится в сообщении.

Вертолет Ми-26 - это тяжелый многоцелевой транспортный вертолет, являющийся самым грузоподъемным в мире вертолетом. Предназначен он для перевозки техники и крупногабаритных грузов внутри кабины и на внешней подвеске общей массой до 20 т. Возможна перевозка до 82 человек на сиденьях или до 60 больных и раненых на носилках. Для тушения пожаров применяется транспортируемое на внешней подвеске водосливное устройство ВСУ-15, вмещающее до 15 т воды.

Как отметили в ведомстве, в Турции еще продолжают работу два экипажа авиации МЧС Беларуси на вертолетах Ми-8.-0-