Вертолеты МЧС Беларуси в Турции совершили более 30 вылетов для тушения пожаров

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиация МЧС оказывает помощь в тушении лесных пожаров в Турции, вертолеты Ми-8 совершили уже более 30 вылетов. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Авиаторы МЧС Беларуси с апреля несут дежурство в горно-лесистой местности и помогают в тушении пожаров в экосистемах турецким спасателям. "Два борта Ми-8 с площадок Мармарис и Чанаккале уже совершили 31 полет, осуществили 108 сбросов воды. Их общий налет составляет более 50 часов. Летный и технический составы МЧС Беларуси пробудут в Турции до октября", - рассказали в министерстве.

Белорусские спасатели уже не первый год помогают в борьбе с природными стихиями другим странам. Так, авиация МЧС задействовалась в тушении лесных пожаров на территориях Греции, России, Латвии и Грузии, а также помогала пострадавшим от наводнения жителям Сербии.-0-