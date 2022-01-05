Веруш: наша политическая система дозрела, чтобы впитать в себя пожелания граждан

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наша политическая система дозрела, чтобы впитать в себя пожелания граждан. Об этом заявила во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Общественное обсуждение проекта обновленной Конституции" аналитик Белорусского института стратегических исследований Алла Веруш.

"Наша страна прошла определенные этапы государственного строительства, и на каждом этапе мы пытались сделать так, чтобы политическая система была адекватна как запросам общества, так и тем вызовам и угрозам, которые преподносит время. К сожалению, мы столкнулись с ситуацией, что таких вызовов и угроз в современном мире оказалось достаточное количество, и на них, конечно, надо было реагировать. Поэтому как политологу мне очень интересна идея с трансформацией нашей политической системы. И такой представительный орган власти, как Всебелорусское народное собрание, появился только потому, что наша политическая система дозрела до такого уровня, что она уже готова полностью впитать в себя пожелания, ожидания граждан на перспективу", - сказала Алла Веруш.

Аналитик подчеркнула, что у белорусов была реальная возможность внести свои идеи и предложения еще на этапе подготовки проекта Конституции. "Мы видим, что власть последовательно выполняет все взятые на себя обязательства. Диалоговые площадки, выезд представителей власти на места, встречи с трудовыми коллективами. Мы видели, что активность граждан была достаточно серьезной и существенной. Но нам не нужно сбавлять темп. Нужно мобилизоваться, не растягивать во времени этот процесс, а понять, что история сейчас творится руками нас самих", - добавила Алла Веруш. -0-

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Фото Максима Гучека