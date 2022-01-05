Веруш: внося изменения и дополнения в Конституцию, мы делаем надстройку будущему поколению

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внося изменения и дополнения в Конституцию, мы делаем надстройку нашему будущему поколению. Об этом заявила во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Общественное обсуждение проекта обновленной Конституции" аналитик Белорусского института стратегических исследований Алла Веруш.

"Мы делаем надстройку нашему будущему поколению. Им уже жить по новой Конституции. На смену поколению Z идет поколение альфа. Мы бы очень хотели передать молодежи наши традиционные семейные ценности. То, что прописано в Библии, то, чего мы всегда придерживались", - сказала Алла Веруш.

Алла Веруш

По ее словам, сегодня Запад пытается навязать молодежи абсолютно чуждые ценности. "Все это идет со стран, которые слишком заигрались демократией. Учитывая невысокие коэффициенты рождаемости, коэффициент фертильности в той же Европе, я думаю, что им наоборот нужно задуматься и брать с нас пример. Потому что как еще остановить эту не очень хорошую тенденцию в условиях старения нации", - пояснила аналитик.

"Наша белорусская нация - самая лучшая в мире. Для того чтобы сохранить нашу белорусскость - нужно, чтобы оставалась семья. Если не будет семьи - не будет нации, не будет Беларуси", - добавил член Совета Республиканской конфедерации предпринимательства Николай Ладутько.

Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк отметил, что более 60% современной молодежи нацелены создавать семью. "Они понимают, что счастья без союза мужчины с женщиной и без их детей не бывает. Поэтому в данном случае мы апеллируем той традицией, которая тысячелетиями у нас сохранялась, что всегда на наших землях было нормой", - констатировал он.-0-

Фото Максима Гучека