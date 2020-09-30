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30 сентября 2020, 08:58

Весь октябрь в "Пекине" акция! Покупайте "трешку" – и получайте место в паркинге в подарок!

Вы просили – мы продлили! По многочисленным просьбам покупателей акция в доме "Пекин" продлена до конца октября! Спешите воспользоваться выгодным предложением: покупайте 3-комнатную квартиру площадью от 68 кв. метров и получайте в подарок машиноместо в готовом крытом паркинге в шаговой доступности. Идеально для больших семей и всех, кто мечтает о просторном жилье!

Цены за машиноместо в паркинге стартуют от 30 000 рублей. Вам оно достанется бесплатно при покупке "трешки" в "Пекине"! Новостройка расположена в квартале "Чемпионов" в столичном комплексе Minsk World. Рядом – метро, бизнес-центр и торговый центр, школы и детские сады, поликлиники и кафе. Все условия для комфортной жизни и успешного бизнеса!

Что важно, приобрести 3-комнатную квартиру в "Пекине" вы можете на самых выгодных условиях!

Готовы оплатить всю стоимость квартиры сразу собственными деньгами? Тогда сумма будет рассчитана по курсу ниже банковского – всего 2,75 рубля за евро.

Нет всей необходимой суммы? Воспользуйтесь партнерским кредитом Белинвестбанка для покупки квартиры в белорусских рублях:

· Максимальный срок – до 20 лет.

· В первый год ставка составит всего 4,99% (0,570 СКО), а в дальнейшем – 13,35% (1,526 СКО).

· Доля участия собственными средствами – всего от 10%.

· При желании вы сможете погасить кредит досрочно – без штрафных санкций.

Также отличный вариант – уникальная беспроцентная рассрочка от застройщика на приобретение квартиры на срок до 100 месяцев:

· Без справок о доходах и поручителей.

· Договор оформляется прямо в офисе продаж застройщика.

· Для оформления договора нужен только паспорт.

· Первоначальный взнос 10%, 20%, 30%: чем больше стартовый платеж – тем выгоднее условия.

По сути, ежемесячный платеж при покупке квартиры в рассрочку сравним с размером арендной платы. Но при этом вы будете платить не за съемное жилье, а за собственное!

Одновременно вы можете воспользоваться другими акциями – и кроме бесплатного места в паркинге при покупке вашей 3-комнатной квартиры в доме "Пекин" получить солидную скидку!

Так, сотрудники сферы IT, здравоохранения и образования благодаря специальной программе могут сэкономить от 10% до 20%.

Если вы не относитесь к этим сферам, то можете воспользоваться такими акциями:

· Семьи, в которых есть дети, а также спортсмены-чемпионы, прославившие Беларусь, при покупке квартиры получают скидку до 100 евро с каждого метра.

· Владельцы банковских карт с программой лояльности "Моцная картка" при покупке квартиры могут сэкономить 1 000 рублей.

· Кроме того, можно сэкономить от 4 000 до 10 000 рублей даже не выходя из дома – выбрав и забронировав квартиру онлайн на сайте застройщика bir.by. Размер скидки зависит от площади выбранного жилья. Это быстро, удобно и очень выгодно!

Каждому покупателю – своя акция и скидка! Менеджеры по продажам обязательно помогут вам выбрать лучший вариант жилья и самые выгодные условия покупки. Рассчитают размер вашей скидки и ежемесячных платежей!

Выбирайте 3-комнатную квартиру в доме "Пекин" на максимально выгодных и удобных вам условиях! И получайте в подарок машиноместо в комфортном крытом паркинге рядом!

Приобретайте "трешку" в новостройке "Пекин" – и получайте в подарок место в комфортном паркинге рядом с домом!
Приобретайте "трешку" в новостройке "Пекин" – и получайте в подарок место в комфортном паркинге рядом с домом!

Паркинг построен в соответствии с международными стандартами, что полностью исключает риск резких температурных перепадов. Здание оборудовано двумя грузопассажирскими лифтами, которые адаптированы к потребностям лиц с ограниченными возможностями. На первом уровне предусмотрены места увеличенной площади.

Ведется круглосуточное видеонаблюдение. Организован пропускной режим, что исключает проникновение на территорию посторонних лиц. Чтобы попасть на парковку, необходимо преодолеть автоматический шлагбаум.

"Пекин" – это красивый, современный и комфортный каркасно-монолитный дом
"Пекин" – это красивый, современный и комфортный каркасно-монолитный дом

Каким будет "Пекин" в столичном комплексе Minsk World?

Это красивый, современный и комфортный каркасно-монолитный дом из пяти секций высотой от 23 до 25 этажей с квартирами свободной планировки. Вы сможете реализовать любую свою идею!

Остекленные лоджии и панорамные окна с красивой тонировкой наполнят помещения светом. В целях безопасности окна оборудованы детскими замками, а балконные двери – запирающими устройствами на недоступной для детей высоте.

Хотите что-то особенное? Тогда обратите внимание на пентхаусы с открытой террасой прямо на крыше дома. И наслаждайтесь невероятными видами на столицу!

Скоростные бесшумные лифты известного производителя OTIS быстро и без проблем доставят вас даже на 25-й этаж.

Скоростные лифты ведущего мирового производителя компании OTIS
Скоростные лифты ведущего мирового производителя компании OTIS

Какой подъезд у вас сейчас? В доме "Пекин"просторное дизайнерское лобби, где есть все удобства: зона встречи гостей и ожидания курьера, санитарная комната с пеленальным столиком и даже ресепшн с консьержем.

В вестибюле также расположится байкбокс для хранения детских колясок и велосипедов.

Дизайнерское лобби со стойкой консьержа, зоной ожидания и встречи гостей, санитарной комнатой с пеленальным столиком
Дизайнерское лобби со стойкой консьержа, зоной ожидания и встречи гостей, санитарной комнатой с пеленальным столиком

Вход в дом находится на уровне земли, так что жильцам с ограниченными физическими возможностями и мамам с детскими колясками будет комфортно. Предусмотрена современная домофонная система.

На первом этаже дома разместятся также и помещения коммерческого назначения, а значит, в шаговой доступности будут свои кафе, магазины, объекты сферы услуг. Удобно для жильцов и выгодно для открытия бизнеса!

На первом этаже откроются кафе, магазины, объекты сферы услуг
На первом этаже откроются кафе, магазины, объекты сферы услуг

Квартал "Чемпионов" – это территория спорта и здорового образа жизни. Все дома здесь названы в честь городов мира, в которых белорусские атлеты становились чемпионами на крупнейших соревнованиях планеты. Не случайно именно здесь уже приобрели квартиры многие известные спортсмены!

В квартале "Чемпионов" расположится спортивный центр, откроется школа, а в соседнем квартале – детский сад
В квартале "Чемпионов" расположится спортивный центр, откроется школа, а в соседнем квартале – детский сад

Во дворах квартала будут обустроены спортивные и тренировочные площадки, велодорожки, построен физкультурно-оздоровительный центр. Прекрасная возможность для поддержания здорового образа жизни!

Буквально в нескольких шагах от дома "Пекин" – строящаяся станция метро "Аэродромная". Недалеко от комплекса Minsk World строится еще одна новая станция – "Ковальская Слобода".

Буквально в нескольких шагах – строящаяся станция метро "Аэродромная"
Буквально в нескольких шагах – строящаяся станция метро "Аэродромная"

С двух сторон квартала "Чемпионов"широкие магистральные улицы, которые позволяют всего за несколько минут на автомобиле оказаться на площади Независимости.

В квартале "Чемпионов" будет построена школа с отличным стадионом и спортивным городком
В квартале "Чемпионов" будет построена школа с отличным стадионом и спортивным городком

Внутри квартала уже строится школа с отличным стадионом и спортивным городком, а также здесь разместятся детские площадки, велодорожки и байкпаркинги, зоны отдыха. В соседнем квартале запроектирован детский сад с бассейном.

Во дворах домов предусмотрены безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием
Во дворах домов предусмотрены безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием

А всего в комплексе Minsk World построят сразу 7 современных школ и 12 детских садов. В распоряжении у жителей будут собственные детская и взрослая поликлиники, а также медицинский центр.

Детский сад во дворе дома "Диадема"
Детский сад во дворе дома "Диадема"

Квартал "Чемпионов" находится недалеко от центра комплекса Minsk World, где будет разбит огромный городской парк. Множество деревьев и декоративных кустарников, скульптуры и фонтаны, уютные уголки для уединенного отдыха – здесь будет красиво, свежо и всегда интересно. Все кварталы свяжет сеть велодорожек.

В комплексе прокладываются велодорожки, которые свяжут все кварталы
В комплексе прокладываются велодорожки, которые свяжут все кварталы

Буквально рядом с кварталом "Чемпионов" возводится Международный финансовый центр Minsk World, который будет способствовать привлечению инвестиций в экономику страны и созданию тысяч рабочих мест. Прекрасная возможность для карьерного роста!

Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест
Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест

Здесь же строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall, где будут представлены известные мировые бренды, расположится огромный фудкорт, а также кинотеатр и множество развлекательных учреждений для детей и взрослых.

Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall
Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall

Воспользуйтесь возможностью стать владельцем светлой, просторной и уютной квартиры в доме "Пекин" по выгодной акции! Только до конца октября покупайте 3-комнатную квартиру площадью от 68 кв. метров и бесплатно получайте машиноместо в готовом крытом паркинге!

Выбирайте удобный вам вариант покупки: за собственные средства по лучшему расчетному курсу 2,75 рубля за евро, в беспроцентную рассрочку от застройщика до 100 месяцев или с помощью партнерского кредита в рублях на 20 лет от 4,99% годовых!

Многочисленные акции сделают покупку квартиры в доме "Пекин" еще выгодней! Скидки могут получить семьи с детьми, спортсмены-чемпионы, сотрудники сферы IT, образования и здравоохранения, владельцы "Моцнай карткі". Не забывайте и про скидку до 10 000 рублей при онлайн-бронировании квартиры на сайте bir.by.

К каждому покупателю – индивидуальный подход! Менеджеры по продажам с удовольствием помогут вам выбрать лучшую квартиру в доме "Пекин" и самые выгодные условия покупки. Рассчитают размер вашей скидки и ежемесячных платежей!

Недвижимость в комплексе Minsk World – ваша надежная и выгодная инвестиция!
Недвижимость в комплексе Minsk World – ваша надежная и выгодная инвестиция!

Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе Minsk World работает в будние дни – с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни – с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

В 18 городах страны – Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске – региональные менеджеры по продажам помогут вам с консультациями, подбором квартир и заключением договора.

Номер для связи через мобильных операторов – 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Только до конца октября покупайте 3-комнатную квартиру в доме "Пекин" – и получайте в подарок машиноместо в паркинге рядом!

Большая квартира в комплексе Minsk World – это ваша большая выгода!

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