23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Весенние дни открытых дверей стартуют 27 марта в БГУ. Пройдут мероприятия в очно-дистанционном формате. Для абитуриентов организуют встречи, прямые трансляции, телефонные горячие линии, стримы и общение в официальных аккаунтах социальных сетей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Первыми абитуриентов поприветствуют факультеты международных отношений, радиофизики и компьютерных технологий и военный. Следующими 29 марта примут гостей факультеты журналистики, философии и социальных наук и Институт дополнительного образования БГУ. Своих абитуриентов 30 марта ждут исторический, механико-математический, юридический и факультет социокультурных коммуникаций, Институт теологии имени свв. Мефодия и Кирилла и Лицей БГУ.

Эстафету 31 марта примет филологический факультет. Преподаватели биологического факультета ответят на вопросы абитуриентов 1 апреля. На следующий день выпускников школ ожидают факультеты прикладной математики и информатики, Международный государственный экологический институт им. А.Д.Сахарова и юридический колледж БГУ.

Будущих студентов 3 апреля приглашают Институт бизнеса и факультеты географии и геоинформатики, экономический, химический. Также на физическом факультете в этот день старшеклассников ждет виртуальная экскурсия по атомной станции, опыты по физике. Будущие студенты-физики смогут посетить образовательно-развлекательную площадку с играми, викторинами и тематическим интерактивом, организованными факультетом совместно с Информационным центром по атомной энергии города Минска.

Дополнительно на историческом факультете 6 апреля проведут горячую линию по вопросам вступительной кампании и учебного процесса. А для абитуриентов ФФСН с 29 марта по 4 апреля на образовательном портале БГУ откроют доступ к онлайн-форуму, где преподаватели факультета ответят на вопросы поступающих.

Сегодня в БГУ на 16 факультетах и в четырех образовательных институтах ведется подготовка студентов на первой ступени образования по 82 специальностям, на второй - по 50. Кроме того, с 2021/2022 учебного года будет открыт набор на новые специальности "регионоведение" и "экономическая безопасность".-0-