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Весенние каникулы начались у белорусских школьников

Общество 25.03.2019 | 07:10
Фото из архива
Фото из архива

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Весенние каникулы у школьников продлятся в Беларуси с 25 по 31 марта, сообщает БЕЛТА.

На каникулах ребята примут участие в знаковых проектах, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, Году малой родины и II Европейским играм.

Школьники смогут не только отдохнуть, но и оздоровиться. В лагерях на каникулах ожидают 67,2 тыс. детей. В 2018 году в них оздоравливались более 50 тыс. мальчиков и девочек.

Особое внимание во время каникул будет уделено вопросам безопасности, а также работе с детьми, находящимися в социально опасном положении и нуждающимися в индивидуальной профилактической работе.-0-

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Теги
образование, отдых, школы
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