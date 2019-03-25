Весенние каникулы начались у белорусских школьников

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Весенние каникулы у школьников продлятся в Беларуси с 25 по 31 марта, сообщает БЕЛТА.
На каникулах ребята примут участие в знаковых проектах, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, Году малой родины и II Европейским играм.
Школьники смогут не только отдохнуть, но и оздоровиться. В лагерях на каникулах ожидают 67,2 тыс. детей. В 2018 году в них оздоравливались более 50 тыс. мальчиков и девочек.
Особое внимание во время каникул будет уделено вопросам безопасности, а также работе с детьми, находящимися в социально опасном положении и нуждающимися в индивидуальной профилактической работе.-0-
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