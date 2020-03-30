Весенние каникулы начинаются у белорусских школьников

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 30 марта 2020
Минск Сплошная облачность -2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:11 В Кореличском районе при пале сухостоя пострадал пенсионер Происшествия
08:00 Форум-выставку деловых контактов "Брест 2020" перенесли на октябрь Регионы
08:00 Картина выходных: акция "Неделя леса", "Паўлінка" онлайн и окончание эпидемии COVID-19 в Китае Общество
07:47 Цена нефти WTI опускалась ниже $20 впервые с 2002 года В мире
07:41 Конкурс видеороликов "75 лет Победы" проводят в Могилеве Регионы
07:28 "Паспорт туриста" появился в Ляховичском районе Регионы
07:24 В Полоцке хозяин дома и его гостья получили ожоги при пожаре Происшествия
07:10 Весенние каникулы начинаются у белорусских школьников Общество
00:46 КНДР подтвердила проведение испытаний многозарядной пусковой установки В мире
00:19 Более 722 тыс. человек по всему миру заразились COVID-19 В мире
29.03.20
29.03.20 23:04 Главный инфекционный врач США прогнозирует до 200 тыс. летальных исходов в стране от COVID-19 В мире
29.03.20 22:24 В Москве из-за коронавируса вводится режим домашней самоизоляции В мире
29.03.20 21:46 Карантин не панацея от коронавируса - итальянский медик Общество
29.03.20 20:59 Беларусь отлично справляется с коронавирусом - представитель ВОЗ Общество
29.03.20 20:36 ФОТОФАКТ: Минск с высоты птичьего полета Регионы
29.03.20 20:06 Белорусские судэксперты начнут проводить взрыво-технологические исследования Общество
29.03.20 19:52 "Неман" победил футболистов "Витебска" в матче чемпионата Беларуси Спорт
29.03.20 18:42 Во Франции от коронавируса умерла родственница короля Испании В мире
29.03.20 17:59 "Ислочь" обыграла "Смолевичи", одержав вторую победу на старте футбольного чемпионата Беларуси Спорт
29.03.20 17:53 Число умерших пациентов с COVID-19 в Великобритании возросло до 1 228 В мире
29.03.20 17:45 Футболистки "Минска" в шестой раз выиграли Суперкубок Беларуси Спорт
29.03.20 17:42 В Минске автомобиль сбил ребенка на самокате Происшествия
29.03.20 17:26 Белорусские тайбоксеры тренируются в штатном режиме Спорт
29.03.20 17:17 В Мозырском районе при пале травы сгорели пять дач Происшествия
29.03.20 17:02 При крушении самолета на Филиппинах погибли 8 человек В мире
29.03.20 16:40 Пенсионерка и ее сын погибли при пожаре в Ветке Происшествия
29.03.20 15:37 Праздник "Бельтайн" проведут в Ботаническом саду Афиша
29.03.20 14:56 Власти Китая заявили об окончании эпидемии коронавируса в стране В мире
29.03.20 14:14 Фотоработы Бенедикта Тышкевича представят на выставке в Минске Афиша
29.03.20 13:22 Президентские выборы в Польше могут перенести В мире
Все новости
Все новости
Общество
30 марта 2020, 07:10

Весенние каникулы начинаются у белорусских школьников

Фото из архива
Фото из архива

30 марта, Минск /Корр.БЕЛТА/. В Беларуси начинаются весенние каникулы. Школьники будут отдыхать шесть дней - с 30 марта по 4 апреля, сообщает БЕЛТА.

На каникулах ребята смогут посещать школьные лагеря. Программа пребывания разрабатывается в каждом учебном заведении индивидуально с учетом всех санитарно-профилактических мероприятий, рекомендаций санэпидемслужбы и Министерства здравоохранения.

Минздрав и Минобразования вместе с телеканалом ОНТ подготовили ролик об элементарных правилах поведения для школьников во время весенних каникул. Их соблюдение - эффективная мера профилактики против простудных и вирусных заболеваний. Школьникам рекомендуется минимизировать общение, не посещать массовые мероприятия, по возможности не контактировать с пожилыми людьми. Необходимо также регулярно и тщательно мыть руки и проветривать помещение.

Каждый школьник на весенних каникулах сможет найти себе занятие по душе. Они будут читать, играть в настольные и интерактивные игры, участвовать в викторинах. С ребятами будут заниматься опытные педагоги. Во всех учреждениях образования проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
дети школы
Новости рубрики Общество
Картина выходных: акция "Неделя леса", "Паўлінка" онлайн и окончание эпидемии COVID-19 в Китае
Эдуардо Миссони. Скриншот из видео Карантин не панацея от коронавируса - итальянский медик
Фото из архива Беларусь отлично справляется с коронавирусом - представитель ВОЗ
Фото из архива Белорусские судэксперты начнут проводить взрыво-технологические исследования
Фото из архива Мокрый снег с дождем и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 30 марта
Фото из архива "Беларусь 24" начнет вещание в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Главное
Александр Лукашенко во время посещения предприятия Об экономике, строительстве, коронавирусе и поддержке людей - о чем говорил Лукашенко на "Белгипсе"
Беларусь отлично справляется с коронавирусом - представитель ВОЗ
Акция "Неделя леса" позволяет каждому внести свой вклад в лесное богатство страны - Кунцевич
Белорусские судэксперты начнут проводить взрыво-технологические исследования
Топ-новости
Картина выходных: акция "Неделя леса", "Паўлінка" онлайн и окончание эпидемии COVID-19 в Китае
МИД создал на сайте раздел для белорусов, которым нужна помощь для возвращения на родину
Карантин не панацея от коронавируса - итальянский медик
Весенние каникулы начинаются у белорусских школьников
Власти Китая заявили об окончании эпидемии коронавируса в стране
ФОТОФАКТ: Минск с высоты птичьего полета
Соцработникам поступило более 1,7 тыс. заявок на доставку продуктов и предметов первой необходимости
РЕПОРТАЖ: Прямиком из леса: как в Могилевской области делают березовый сок
В Беларуси стартовала экологическая кампания "Обустроим малую родину"
Гайдукевич: в мире начинают осознавать экономические последствия паники из-за коронавируса
Зарплата, подключение электричества, земельные вопросы - Турчин провел прямую телефонную линию
Хоккеисты "Шахтера" одержали волевую победу над "Юностью" и сравняли счет в финальной серии Кубка Президента
США выделят Беларуси $1,3 млн для борьбы с COVID-19
Адвокатов ориентируют на дистанционное консультирование клиентов
Россия временно закроет госграницу
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Распространение коронавируса Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.