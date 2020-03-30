Весенние каникулы начинаются у белорусских школьников

30 марта, Минск /Корр.БЕЛТА/. В Беларуси начинаются весенние каникулы. Школьники будут отдыхать шесть дней - с 30 марта по 4 апреля, сообщает БЕЛТА.

На каникулах ребята смогут посещать школьные лагеря. Программа пребывания разрабатывается в каждом учебном заведении индивидуально с учетом всех санитарно-профилактических мероприятий, рекомендаций санэпидемслужбы и Министерства здравоохранения.

Минздрав и Минобразования вместе с телеканалом ОНТ подготовили ролик об элементарных правилах поведения для школьников во время весенних каникул. Их соблюдение - эффективная мера профилактики против простудных и вирусных заболеваний. Школьникам рекомендуется минимизировать общение, не посещать массовые мероприятия, по возможности не контактировать с пожилыми людьми. Необходимо также регулярно и тщательно мыть руки и проветривать помещение.

Каждый школьник на весенних каникулах сможет найти себе занятие по душе. Они будут читать, играть в настольные и интерактивные игры, участвовать в викторинах. С ребятами будут заниматься опытные педагоги. Во всех учреждениях образования проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия.-0-