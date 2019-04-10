Весенний бум в "Софатэкс" – комплект чехлов для мягкой мебели с невероятной скидкой!

Давно посматриваете в сторону стильных чехлов для своей мягкой мебели, но все никак не удается выкроить сумму на такую покупку? В ближайшие дни вы сможете исполнить свою мечту, сэкономив приличные деньги!
Итак, с 10 по 14 апреля
Коллекция "Софатэкс" собственного производства компании уже больше года является безоговорочным хитом продаж – это настоящий народный выбор, подтвержденный тысячами хозяек по всей Беларуси.
Приятная на ощупь ткань с оригинальной текстурой пористого швейцарского шоколада добавит в ваш интерьер интересную дизайнерскую нотку.
В коллекции шесть стильных оттенков на выбор (беж, капучино, молочный, шоколад, бордо и серый).
Как ни крути, а полноценная перетяжка мебели всегда влетает в копеечку. Проблема в том, что долгие годы она была единственным способом обновить износившуюся мебель. Теперь же вопрос можно решить проще, практичнее и дешевле: в сущности, с чехлами "Софатэкс" вы получаете такую же новую обивку, только за гораздо меньшие деньги. А главное, чехол легко снимается: дети посадят пятно – вы просто постираете его в машинке. И удобно, и стильно, и для кошелька необременительно!
Если не рассматривать чехол "с лупой", никто в жизни не догадается, что обивка – не фабричная. Благодаря уникальной технологии плетения, все модели отлично тянутся при надевании, облегая каждый изгиб мягкой мебели. Независимо от формы вашего дивана или кресла, чехол сядет как родной!
52 дизайнерских комплекта по скидочной цене уже ждут не дождутся своих новых хозяев. Звоните по указанным телефонам, чтобы узнать, остались ли акционные чехлы в наличии, и скорее отправляйтесь в фирменные магазины, пока никто не успел перехватить ценную "добычу" перед вами!
Важно! Скидка предоставляется только по кодовому слову "БЕЛТА"! Промокод действителен по 14 апреля, в том числе при заказе через вайбер +375 33 333-00-66 или на сайте
ТЦ "Зеркало", ул. В. Хоружей, 6, вход с улицы. Телефон: +375 33 333-00-66;
ТЦ "Глобо", ул. Уманская, 54, 1 этаж. Телефон +375 33 630-01-88;
ТЦ "Раковский кирмаш", ул. Дунина-Марцинкевича, 11, 2 этаж. Телефон +375 33 305-60-66;
ТЦ "Купец", Рокоссовского, 1А, 1 этаж. Телефон +375 33 675-60-66.
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