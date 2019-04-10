Весенний бум в "Софатэкс" – комплект чехлов для мягкой мебели с невероятной скидкой!

Давно посматриваете в сторону стильных чехлов для своей мягкой мебели, но все никак не удается выкроить сумму на такую покупку? В ближайшие дни вы сможете исполнить свою мечту, сэкономив приличные деньги!

Комплект чехлов "Софатэкс" бордового цвета

Только на пять дней цены на любимую коллекцию снизятся почти в два раза

Итак, с 10 по 14 апреля компания "Софатэкс" будет проводить суперакцию. Всего за 159 руб. вместо 227 руб. вы можете стать обладателем целого комплекта чехлов из полюбившейся белорусам коллекции "Софатэкс" – на трехместный диван и два кресла ! Но действовать нужно как можно быстрее, так как количество акционного товара ограничено – комплекты с такой огромной скидкой достанутся только первым 52 счастливчикам.

Комплект чехлов "Софатэкс" цвета капучино

Коллекция "Софатэкс" собственного производства компании уже больше года является безоговорочным хитом продаж – это настоящий народный выбор, подтвержденный тысячами хозяек по всей Беларуси.

Приятная на ощупь ткань с оригинальной текстурой пористого швейцарского шоколада добавит в ваш интерьер интересную дизайнерскую нотку.

В коллекции шесть стильных оттенков на выбор (беж, капучино, молочный, шоколад, бордо и серый).

Комплект чехлов "Софатэк"” бежевого цвета

Чехлы "Софатэкс" – современный ответ дорогой перетяжке

Как ни крути, а полноценная перетяжка мебели всегда влетает в копеечку. Проблема в том, что долгие годы она была единственным способом обновить износившуюся мебель. Теперь же вопрос можно решить проще, практичнее и дешевле: в сущности, с чехлами "Софатэкс" вы получаете такую же новую обивку, только за гораздо меньшие деньги. А главное, чехол легко снимается: дети посадят пятно – вы просто постираете его в машинке. И удобно, и стильно, и для кошелька необременительно!

Комплект чехлов "Софатэкс" шоколадного цвета

Если не рассматривать чехол "с лупой", никто в жизни не догадается, что обивка – не фабричная. Благодаря уникальной технологии плетения, все модели отлично тянутся при надевании, облегая каждый изгиб мягкой мебели. Независимо от формы вашего дивана или кресла, чехол сядет как родной!

Комплект чехлов "Софатэкс" серого цвета

Только 5 дней, и только 52 комплекта! Отсчет времени уже начался

52 дизайнерских комплекта по скидочной цене уже ждут не дождутся своих новых хозяев. Звоните по указанным телефонам, чтобы узнать, остались ли акционные чехлы в наличии, и скорее отправляйтесь в фирменные магазины, пока никто не успел перехватить ценную "добычу" перед вами!

Важно! Скидка предоставляется только по кодовому слову "БЕЛТА"! Промокод действителен по 14 апреля, в том числе при заказе через вайбер +375 33 333-00-66 или на сайте sofatex.by .

Доставляем заказы почтой по всей Беларуси!

Магазины "Софатэкс" в Минске:

ТЦ "Зеркало", ул. В. Хоружей, 6, вход с улицы. Телефон: +375 33 333-00-66;

ТЦ "Глобо", ул. Уманская, 54, 1 этаж. Телефон +375 33 630-01-88;

ТЦ "Раковский кирмаш", ул. Дунина-Марцинкевича, 11, 2 этаж. Телефон +375 33 305-60-66;

ТЦ "Купец", Рокоссовского, 1А, 1 этаж. Телефон +375 33 675-60-66.

Время работы: с 10:00 до 20:00

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