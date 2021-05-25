Весенний сезон игр республиканской Лиги дебатов завершится 26 мая

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальный проект РОО "Белая Русь" - "Белорусская республиканская Лига дебатов" (британский формат парламентских дебатов) 26 мая завершит весенний сезон игр 2021 года в Минском государственном лингвистическом университете. Об этом БЕЛТА сообщили в объединении.

В финальной серии игр встретятся 16 сильнейших команд, представляющих каждую область Беларуси и Минск. 32 участникам за время участия в Лиге дебатов не раз приходилось проявлять навыки поиска информации, быть убедительными и уверенными в своей правоте, находить нужные аргументы, а также парировать доводы оппонентов.

Победителя Лиги дебатов 2021 года определит компетентное жюри, в состав которого вошли депутаты Палаты представителей, представители Министерства образования, ученые, журналисты, телеведущие, политические эксперты и общественные деятели страны.-0-