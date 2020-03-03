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03 марта 2020, 09:00

Весна – время обновления! Весенние акции на новые квартиры в престижных минских комплексах!

Весна начинается с отличных предложений – в престижных жилых комплексах Минска квартиры можно купить на самых выгодных условиях! Обновление ждет не только природа – возможно, это ваш шанс внести в свою жизнь важнейшие перемены и решиться, наконец, на приобретение собственного жилья?

Отбросьте стереотипы, сломайте предубеждения – квартирный вопрос решаем! Свое жилье вполне доступно среднестатистической белорусской семье со стабильным доходом. Стоит только поставить перед собой эту цель и воспользоваться уникальными весенними предложениями от застройщика – и своя квартира окажется намного ближе, чем думалось!

О чем идет речь?

Первый адрес, на который обязательно нужно обратить внимание – многофункциональный комплекс "Минск Мир", который возводится на месте бывшего столичного аэропорта.

Многофункциональный комплекс "Минск Мир"
Многофункциональный комплекс "Минск Мир"

"Минск Мир" называют городом в городе. По праву! Это современный комплекс, устремленный в завтрашний день. Здесь в шаговой доступности будет все необходимое для комфортной и счастливой жизни. Расположенный в непосредственной близости от центра столицы, "Минск Мир" получил награду EuropaProperty как самый масштабный многофункциональный комплекс Европы.

Мобильность. Комплекс обладает уникальной транспортной инфраструктурой – отсюда действительно легко добраться в любой конец Минска. Через комплекс пройдет третья линия метро, и для жителей будут доступны сразу две новые станции! Появятся здесь и остановки наземного транспорта, маршруты которого будут удобно вписаны в инфраструктуру жилого комплекса. И водители оценят – до площади Независимости отсюда пять минут на машине, а улица Кижеватова – самый быстрый выезд на МКАД!

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города
Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

Забота о детях. Для молодых и активно растущих семей в "Минск Мире" создаются все условия – в каждом квартале комплекса будут располагаться или детский сад, или школа.

В каждом квартале комплекса будут располагаться или детский сад, или школа
В каждом квартале комплекса будут располагаться или детский сад, или школа

Жизнь в удовольствие. Здесь появится и вся остальная необходимая для комфортной жизни инфраструктура – на территории комплекса разместятся детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны.

Экология. В комплексе будет разбит современный красивый парк. Это место активного отдыха и релакса – игровые и спортивные городки, тихие аллеи, фонтаны и скульптурные арт-объекты – в парк будут с удовольствием ходить и стар, и млад. А для семей с детьми он станет абсолютно уникальной возможностью каждый день устраивать прогулки на свежем воздухе!

Современные тренды. Очень важная особенность комплекса в том, что все его кварталы будут связаны единой сетью велодорожек. Это не просто мода – это стиль жизни современной Европы!

Потрясающий шопинг. Любимым местом для покупок и отдыха многих жителей столицы станет новый крупный торгово-развлекательный центр – "Мара Молл".

Бизнес-среда. А деловое сердце комплекса – Международный финансовый центр Minsk World, который должен стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси. Так что, вполне возможно, многие жители комплекса "Минск Мир" в будущем смогут ходить на свою престижную работу пешком.

Международный финансовый центр Minsk World
Международный финансовый центр Minsk World

И все эти преимущества воплощаются в реальную жизнь прямо сегодня! Проследить в онлайн-режиме, как продвигается строительство комплекса "Минск Мир", можно с помощью с помощью видео-тура на сайте застройщика.

Весенняя акция от застройщика позволяет приобрести квартиру в комплексе многофункциональный комплекс "Минск Мир" на невероятно выгодных условиях – в семи домах разных кварталов установлены приятные скидки от цены продажи квадратного метра в рассрочку. Вы значительно сэкономите, приобретая квартиру во время действия акции!

Еще одно важнейшее акционное предложение – на эти квартиры установлен первоначальный взнос по рассрочке в размере всего 20%! Это значительно упрощает решение квартирного вопроса для тех семей, которые не обладают наличием средств для первого взноса.

Акция действует на квартиры в домах "Пекин" и "Сидней Люкс" квартала "Чемпионов", "Нью-Йорк" и "Сан-Франциско" в квартале "Северная Америка", "Гонконг" и "Токио" в квартале "Азия" и "Александрия" в квартале "Африка".

Каждый квартал – повод удивиться, ведь он и обладают неповторимым характером и уникальными особенностями. Например, а кварталах "Африка" и "Азия" будут располагаться детские сады с бассейнами, в квартале "Чемпионов" – школа с огромным стадионом и спортивным городком, а в квартале "Северная Америка" – сразу две современные школы с прекрасным стадионом, турниками и тренажерами.

В квартале "Чемпионов" – школа с огромным стадионом и спортивным городком
В квартале "Чемпионов" – школа с огромным стадионом и спортивным городком

Но комплекс "Минск Мир" создается по единым правилам комфортной жизни, и у всех кварталов есть обязательные, характерные для этого уголка Минска неизменные черты, которые проектировщики заложили в проекты как фундамент особенного удобства и гостеприимства комплекса.

Все кварталы – чистые, зеленые, с ландшафтным дизайном, деревьями и кустарниками. У каждого дома – детские игровые городки и зоны отдыха, а также спортивные площадки.

Внутренние дворы кварталов свободны от движения машин. Автовладельцы и их гости смогут разместить свои авто на открытых парковках по периметру или в паркингах. К слову, первый в комплексе "Минск Мир" девятиуровневый крытый паркинг, способный принять до 800 автомобилей, начал свою работу еще полгода назад.

Действующий девятиуровневый крытый паркинг
Действующий девятиуровневый крытый паркинг

Социальные объекты шаговой доступности – в каждом квартале. Во всем комплексе предусмотрено возведение большого количества коммерческих помещений, которые будут располагать в том числе на первых этажах жилых зданий. Так что магазины и бары, студии красоты и кабинеты стоматологии, спортивные залы и туристические офисы появятся буквально рядом с домом, в каком бы квартале не поселиться!

На первых этажах разместятся помещения коммерческого назначения
На первых этажах разместятся помещения коммерческого назначения

В каком бы доме вы ни выбрали квартиру, в вашем активе обязательно окажутся преимущества, которыми обладает каждое жилое здание комплекса "Минск Мир". И это очень весомый аргумент в пользу вашего правильного выбора!

Все квартиры – свободной планировки. В каждой возможно множество планировочных решений, и хозяева сами решат, как обустроить жилое пространство на свой вкус.

Множество света и солнца – в каждой комнате! Панорамное остекление, застекленные лоджии, балконы и террасы, французские окна – все сделано для того, чтобы в квартирах было легко и воздушно!

Во всех домах – панорамное остекление
Во всех домах – панорамное остекление

Стеклопакеты – от ведущих мировых производителей. Нижние секции панорамных окон – из небьющегося стекла, на всех открывающихся створках – детские замки безопасности. Широко применяется специальная тонировка стекол, которая украшает стеклянные фасады зданий.

Высота – это удобно! Все дома – до 25 этажей! Виды на город с высоты доступны, ведь в каждом холле – по три лифта ведущего мирового производителя компании OTIS. Бесшумные и скоростные, высокой грузоподъемности, они обеспечивают моментальный и комфортный подъем на любой этаж. А есть и совершенно эксклюзивные решения – панорамные лифты!

Все дома – до 25 этажей!
Все дома – до 25 этажей!

Бесшумные и скоростные, высокой грузоподъемности лифты компании OTIS
Бесшумные и скоростные, высокой грузоподъемности лифты компании OTIS

Входные вестибюли – сквозные. Два выхода – на улицу и в зеленый двор обеспечивают особое удобство – не нужно обходить дом, чтобы попасть к машине или пойти погулять с ребенком в коляске.

В каждом доме – просторное дизайнерское лобби с высокими потолками, со стойкой консьержа, зоной ожидания и встречи гостей, санитарной комнатой с пеленальным столиком. В домах также обустраиваются байкбоксы и расширенные тамбуры для хранения колясок.

В каждом доме – просторное дизайнерское лобби
В каждом доме – просторное дизайнерское лобби

Весеннее предложение в комплексе "Минск Мир" – это реальный шанс приобрести квартиру даже для тех семей, у кого нет на данный момент необходимой суммы. Посчитайте вместе с менеджерами отдела продаж стоимость квартиры в рассрочку – и удивитесь, насколько близка будет эта сумма к цене аренды минских квартир!

Кстати, буквально на днях в комплексе "Минск Мир" произойдет грандиозное событие – анонсирован старт продаж квартир в последней секции дома "Волна"!

Дом "Волна"
Дом "Волна"

Этим домом завершается строительство квартала "Эмиратс Люкс", и это будет первый квартал комплекса полной готовности. В шаговой доступности от дома "Волна" расположится новая станция метро, Международный финансовый центр Minsk World и ТРЦ "Мара Молл". Специалисты рынка недвижимости утверждают, что сразу после открытия третьей линии метро цены в этом доме значительно увеличатся! Согласитесь очень выгодная инвестиция!

Квартал "Эмиратс"
Квартал "Эмиратс"

Но весенняя акция не ограничивается лишь комплексом "Минск Мир" – с приходом весны появилась уникальная возможность приобрести на выгодных условиях трехкомнатные квартиры в доме №1 жилого комплекса "Парк Челюскинцев"!

Дом №1 жилого комплекса "Парк Челюскинцев"
Дом №1 жилого комплекса "Парк Челюскинцев"

Дом абсолютно уникальный – с фасадом, развернутым на проспект Независимости, с парком Челюскинцев – буквально под окнами и с детским садом, который встроен прямо в структуру здания!

Детский сад встроен прямо в структуру здания!
Детский сад встроен прямо в структуру здания!

Лучшего решения для родителей с детьми придумать просто невозможно! Проект и концепция детского сада разрабатываются известным японским архитектором с мировым именем Такахару Тезука, так что не удивляйтесь, если увидите ссылку на ваш дом в публикациях самых авторитетных изданий мира!

Впрочем, рассказ о доме необходимо начать с места, в котором он строится. Ведь его расположение определяет и престижность, и инвестиционную привлекательность этого жилья!

Во всем мире квартиры с видом на парк считаются наиболее престижными и дорогими. Комплекс "Парк Челюскинцев"! расположен прямо у границ одноименного парка и Ботанического сада. Это более 170 гектаров леса, сада, оранжерей и цветников, а также зон для игр, отдыха и занятий спортом. Прекрасное место с точки зрения экологии!

Комплекс "Парк Челюскинцев" расположен прямо у границ одноименного парка и Ботанического сада
Комплекс "Парк Челюскинцев" расположен прямо у границ одноименного парка и Ботанического сада

И в то же время, комплекс "Парк Челюскинцев"! – это самый центр города, рядом с проспектом Независимости и сразу двумя станциями метро. Инфраструктура центрального проспекта – буквально рядом с вашим домом! В шаговой доступности – гимназии, школы и детские сады, поликлиники, больницы, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры, спортивно-оздоровительный комплекс и аквапарк. В общем, для активного и здорового образа жизни будут все возможности!

Престиж жилого комплекса "Парк Челюскинцев"! подтверждают и такие важные детали, как закрытая территория с современной системой видеонаблюдения, а также удобные парковочные места. Во дворе домов расположатся безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием.

Закрытая территория и современная система видеонаблюдения
Закрытая территория и современная система видеонаблюдения

В доме предусмотрен подземный паркинг, куда можно спуститься от квартиры прямо на лифте.

Этот дом – прекрасное место для вашего успешного бизнеса! На первых двух этажах можно приобрести коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости. Все — с отдельными входами, различной площадью, мультифункциональные. Кафе, салоны красоты, магазины и бутики, объекты сферы услуг и туризма. Можно реализовать любую бизнес-идею, а также получить немалый доход от сдачи помещения в аренду!

На первых двух этажах можно приобрести коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости
На первых двух этажах можно приобрести коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости

Отдельный слов заслуживают сами квартиры, которые полностью отвечают требованиям престижности. Это настоящий европейский комфорт:

– свободные планировки квартир,

– панорамное остекление, застекленные лоджии, балконы и террасы, при этом безопасные стеклопакеты – только ведущих мировых производителей,

– скоростные и бесшумные лифты OTIS,

– просторные дизайнерские лобби с высокими потолками, в которых есть стойка консьержа, зона встречи курьера и гостей, санитарная комната с пеленальным столиком и поддоном для мытья лап домашних питомцев, байк-боксы и колясочные.

Просторное дизайнерское лобби
Просторное дизайнерское лобби

И все эти плюсы смело умножайте на два, а то и на десять! Ведь жить вы будете прямо у огромного и самого известного минского парка!

Поинтересоваться, как продвигается строительство жилого комплекса "Парк Челюскинцев", можно с помощью видеотура на сайте застройщика.

При всей своей привлекательности и престижности квартиры в комплексах "Минск Мир" и "Парк Челюскинцев"! вполне могут стать вашими, если воспользоваться весенними предложениями застройщика! Тем более, что в распоряжении покупателей есть уникальные финансовые инструменты!

Длительная рассрочка от застройщика – это быстрое и выгодное решение квартирного вопроса! В комплексе "Минск Мир" рассрочка предоставляется на срок до 10 лет, в "Парк Челюскинцев"! – до 4 лет. Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора! Правда, требуется первый взнос, но к каждому покупателю у компании индивидуальный подход, и даже отсутствие средств на первый взнос не станет проблемой. Например, кредит от банка партнера до 40 тысяч рублей - без справок и поручителей.

Привлекательны и программы кредитования от банков-партнеров – это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Партнерская программа с Беларусбанком предусматривает, что процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% – на второй и третий год, затем – 12,32%. А по программе БПС-Сбербанка на первые два года ставка составит 6,99%.

Для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу – собственными средствами либо с привлечением кредитов банков предусмотрены скидки.

Все подробности по условиям покупки квартир в минских комплексах можно узнать на сайте bir.by и в отделах продаж застройщика.

Офис по продаже квартир в комплексе "Минск Мир" работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Офис по продаже квартир в комплексе "Парк Челюскинцев" работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Весна требует обновления – самое время приобрести новую квартиру!

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