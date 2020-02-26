Весне навстречу! Столичный комплекс "Маяк Минска" в последний день зимы приглашает на Масленицу

Пусть зимы мы в этом году толком и не видели, а весну ждем с нетерпением! В многофункциональном комплексе "Маяк Минска" 29 февраля состоится большой и яркий праздник - Масленица. Это будут настоящие народные гуляния!

За последние несколько лет "Маяк Минска" стал местом проведения многих массовых праздников. Концерты, фестивали, праздничные акции каждый раз собирают тысячи благодарных зрителей и участников. Место позволяет! Зимой, в рождественскую и новогоднюю пору целой чередой ярких мероприятий радует торгово-развлекательный центр "Дана Молл", а в хорошую погоду вне конкуренции – пешеходный бульвар Пикассо и площадь у мультимедийного фонтана "Дана Танец". Красота и простор!

Масленица развернется на бульваре Пикассо в субботу, с 12.00 до 20.00. Не будем раскрывать все сюрпризы, которые приготовили организаторы. Скажем лишь, что здесь будет шуметь ярмарка и предлагаться угощения на любой вкус. Непременный атрибут праздника - артисты различных жанров, так что музыки, песен и танцев хватит с лихвой! Будут и зрелищные шоу, и семейные конкурсы, и массовые соревнования - заскучать точно не получится! А на память о празднике останутся отличные снимки, сделанные в красочных и очень неожиданных фотозонах.

Приходите на Масленицу в "Маяк Минска" с семьей и с друзьями – и все вместе встречайте весну улыбками и хорошим настроением!

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