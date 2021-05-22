22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ветер и грозы ожидаются в Беларуси 23 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, ночью местами по северо-западу они усилятся. В отдельных районах будут грозы. Ветер ожидается южный, днем с переходом на западный порывистый, местами сильный порывистый.

Температура воздуха ночью составит от 7 до 13 градусов выше нуля, днем - от 14 до 23 градусов тепла.-0-

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