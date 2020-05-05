Ветеран: даже спустя 75 лет помню ощущения от известия о Дне Победы

5 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Радость от известия о наступлении Дня Победы была безграничной, поделилась своими воспоминаниями с корреспондентом БЕЛТА участница Великой Отечественной войны Надежда Плахотная.

Начало войны и объявление о Победе стали одними из самых драматичных и счастливых дней в жизни Надежды Степановны. 21 июня 1941 года 14-летняя школьница возвращалась в Брестский район после поощрительной поездки в Минск. Домой добралась только перед рассветом. "Мы тогда жили на хуторе. Домашние уже спали. Была радостной от поездки, привезла подарки. Когда рассказывала родным о впечатлениях, что-то громыхнуло. Мама подумала, что гроза, а отец сообразил - разорвался снаряд. Он попал в церковь, и она сгорела, как спичка", - вспоминает ветеран.

Ее родные практически в чем были покинули дом, пытались найти убежище в других деревнях. Сделать это мало кому удалось, потому что Брест и окрестности окружили враги. Несмотря на юный возраст, Надежда Плахотная подпольно помогала партизанам, а в 1943 году ушла в отряд. "Когда услышала о Победе, просила отпустить в родную деревню, чтобы узнать, живы ли родные. Все мы радовались, обнимали друг друга. Ведь столько тяжелых дней и ночей пришлось пережить, долго мы шли к этому дню", - призналась женщина. Она награждена орденом Отечественной войны, другими наградами. Приятным дополнением к ним стала медаль к 75-летию Великой Победы, которую участнице войны вручили в преддверии 9 Мая.

"Очень дорого, что мы, ветераны, пользуемся таким авторитетом в нашей стране. Я до последнего хожу в школу, да и ко мне прибегают дети. Мы общаемся, они благодарны нашему поколению за мирное небо", - сказала Надежда Плахотная.

В Брестском районе осталось в живых 13 ветеранов - это участники войны и лица, приравненные к ним.-0-