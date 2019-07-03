Ветеран: День Независимости Беларуси - великий праздник

3 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. День Независимости, освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков является великим праздником, отметил в беседе с корреспондентом БЕЛТА участник Великой Отечественной войны брестчанин Константин Кругликов.

"Великий праздник, очень важный для нас. Скоро отметим день освобождения Бреста, а сегодня - Минска. Я участвовал в его окружении во время войны. Поэтому это особенный день для меня", - отметил 95-летний Константин Кругликов.

На фронт он ушел в 19 лет, служил разведчиком, освобождал многие города Беларуси. "После Курской битвы немцы нас задержали на реке Сож. Мы прорвали эту оборону и пошли к Днепру, форсировали его в Быховском районе, потом был Бобруйск. В Волковыске тоже окружили и разгромили врага. Наша дивизия за эту операцию получила орден Суворова. Всю Беларусь прошел пешком", - рассказал ветеран. Долгожданную Победу он встречал не с боевыми товарищами - из-за ранения в марте 1945 года попал в госпиталь, оттуда вернулся в родную деревню. Несмотря на то, что в отдаленном селе особых торжеств не было, Константин Максимович до сих пор помнит радость от новости об окончании войны.

На долю советского народа в 1941-1945 годах выпали большие испытания, враг не щадил ни мужчин, ни женщин, ни детей. Участники тех событий до сих пор помнят пережитый ужас. Когда началась война, брестчанину Ивану Клементьеву (уроженец Белгородской области) было пять лет. "Хорошо помню 1943 год, когда немцы вошли в наше село: начали забирать живность, выслеживать недовольных. Однажды кто-то перерезал телефонный провод между деревнями. Мы, малыши, пасли коров, и подозрения пали на нас. Нас арестовали, допрашивали и пытали - закладывали пальцы в дверь, придавливали. В плену пробыл три дня, потом меня как самого младшего отпустили, а над ребятами постарше продолжили издеваться. Семь человек немцы расстреляли", - вспомнил Иван Васильевич.

Каждый День Независимости он встречает с особыми чувствами. "Это большой праздник свободы. В том, что 75 лет назад закончилась война и мы можем мирно жить, заслуга всего народа. В такой день нужно радоваться, что у нас есть свое государство, его независимость мы отвоевали", - подчеркнул Иван Клементьев.-0-