Ветеран: радостно видеть счастливые лица, ради этого и сражались

9 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Радостно видеть молодые, счастливые лица, ради этого и сражалось мое поколение. Об этом сказал в беседе с журналистами ветеран Степан Сафонов, передает корреспондент БЕЛТА.

В гродненском парке им. Жилибера Степан Моисеевич принял участие в возложении цветов к памятнику воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

"Для меня 9 Мая - главный праздник. И знаете, когда вижу детишек, их молодых родителей, их счастливые лица, вижу наш цветущий город, то очень радуюсь. Ради этого тогда сражалось наше поколение, ради этого многие отдали свои жизни. Хочу, чтобы вы, молодые, и дальше жили и процветали, продолжали лучшие мирные начинания родителей и дедов", - отметил Степан Сафонов.

На фронт Степан Сафонов отправился еще мальчишкой, участвовал в освобождении Беларуси и стран Балтии. Победу встретил в Восточной Пруссии.

Сейчас мужчине 93 года. Он с улыбкой рассказывает, что каждый год проходит водительскую медкомиссию. Сам за рулем "жигулей" регулярно ездит на дачу. Степан Моисеевич сказал, что накануне праздника ему позвонили из Совета ветеранов и попросили поберечься и остаться дома. "Но я в 16 лет не побоялся и пошел добровольцем на фронт. Тогда ситуация была куда сложнее и опасней", - отметил ветеран, подчеркнув, что никак не мог пропустить празднование.-0-

Фото Леонида Щеглова