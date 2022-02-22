Ветеран труда: в наблюдатели пошла, чтобы лично увидеть процесс волеизъявления граждан

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ветеран труда Ольга Шелупкина заступила в качестве наблюдателя на участке №6 Витебска в первый день досрочного голосования. Для нее важно своими глазами увидеть, как организован процесс волеизъявления граждан на референдуме. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ФПБ.

"Участок для голосования находится в общежитии на проспекте Людникова. Для первого дня досрочного голосования витебчане довольно активные. Не скажу, что слишком большой поток граждан, но участок не пустует. Члены комиссии все объясняют, выдают бюллетени и направляют к месту голосования. Нужную информацию можно почерпнуть и на информационных стендах. Обстановка спокойная, без конфликтов и провокаций. Члены комиссии исполняют свои обязанности в соответствии с буквой закона, претензий к ним нет", - сказала Ольга Шелупкина.

Наблюдатель выразила уверенность, что жители Витебска, пришедшие сегодня на участок, понимают важность момента.-0-