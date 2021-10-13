Ветеран Великой Отечественной войны: О чем мечтаю в 100 лет? О жизни!

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ветерану Великой Отечественной войны Петру Сергеевичу Иванову сегодня исполнилось 100 лет, с юбилеем его пришли поздравить представители руководства администрации и военного комиссариата Советского района Минска и другие гости, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы думали семейно отметить, чтобы только я и сестра были. Но как тут от гостей "спастись", сто лет же!" - приветствовал первых поздравителей внук юбиляра Александр Иванов. В их числе руководителя музея СШ №122 Людмилу Степанову и двух учеников - 6 и 11 классов. Ребята уже многое знают о боевом пути и послевоенной жизни Петра Иванова, который раньше был частым гостем в школе. Про него учреждение даже сняло видеофильм с воспоминаниями от первого лица.

Петр Сергеевич прошел две войны. Сначала была финская, в которой он участвовал в составе 49-го истребительного авиационного полка с декабря 1939 по март 1940 года. В Великую Отечественную в должности авиамеханика помогал сражаться с врагом сначала на Западном фронте: до декабря 1942 года - в составе 627-го истребительного авиационного полка ВВС 43-й армии, затем в составе Авиационного отряда управления 1 ВА. И до Дня Победы уже в составе 3-го Белорусского фронта участвовал в освободительных боях, дойдя до Кенигсберга. Примечательный факт: какое-то время Петр Иванов был в одной авиационной дивизии с Василием Сталиным, общался с его однополчанами.

На груди ветерана среди наградной брони самые почетные места занимают два ордена "Красной Звезды", медали "За оборону Москвы", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией". Но главная награда для него - завоеванная мирная жизнь. Один из памятных эпизодов войны - когда во время частых бомбежек немецких истребителей Петр Сергеевич чудом остался жив. В облюбованное им укрытие - ямку под деревом - угодил снаряд как раз тогда, когда воин ушел переночевать в соседнюю деревню, так как приболел. Страшно, конечно, было и в небе. "Летишь ночью, вокруг огонь стрельбы. Сзади по нам бомбят - даже пятки горят!" - вспоминает ветеран.

С самолетами он не расставался и долгое время после войны, служил в воздушно-десантных войсках в Витебске. Общий стаж военной службы - 40 лет, потом еще более 30 лет на гражданке, из которых самый долгий и интересный период был в Институте физики Академии наук БССР, где бывший военный помогал как техник-лаборант на разных установках.

На счету Петра Сергеевича - парад Победы и потом еще четыре парада в Москве. Так что неудивительно, что поздравления в этот день к нему летят даже из Кремля. Ожидаются в гости и представители посольства России. А наш визит прерывает звонок из Луганска: хоть очень непросто дозвониться, но юбиляра поздравить хотят близкие люди и оттуда.

"Боевых товарищей уже никого не осталось", - с грустью отмечает Петр Иванов. А на вопрос, о чем можно мечтать в 100 лет, отвечает: "О чем я мечтаю? О жизни! Прожить еще немного, хотя сердце уже начало сдавать". "На сколько, по-вашему, я выгляжу? Если на 85, то остаток до ста еще бы накинуть", - рассуждает юбиляр.

"Можно позавидовать его бодрости духа. Думаю, долгожительство именно из-за его особой закалки: когда физическому здравию способствует сильный дух. Он живет и подпитывает нас своим энтузиазмом и стремлением жить", - сказал глава Советского района Сергей Хильман.

Вместе с военным комиссаром, полковником Дмитрием Пташником они пришли в гости не с пустыми руками: вручили подарок, цветы и приветственный адрес. "Служу Родине!" - бодро отдал честь юбиляр. И не слукавил, потому что для него Родина - это все те земли, которые он с другими воинами освобождал от фашистов. К тому же родился Петр Сергеевич в Благовещенске Хабаровского края, а Минск стал для него в мирное время вторым домом, для которого он тоже сделал немало.

"Такие ветераны - огромное достояние нашей страны. Они помнят и рассказывают молодежи о тех лихих годах, когда нужно было отстаивать свободу и независимость, а после войны восстанавливать страну, - отметил глава Советского района, поздравляя юбиляра. - Ветеранов остается все меньше и меньше, поэтому нам надо все силы прикладывать, чтобы сохранить этих людей. Для этого много делается и в городе, и в стране".

В Советском районе столицы, кроме Петра Иванова, проживает еще 101-летний ветеран - Герой Социалистического Труда, кавалер двух орденов боевого Красного Знамени Слобода Александр Иванович.-0-

Ученики минской школы №122 поздравляют ветерана

Сергей Хильман и Дмитрий Пташник поздравляют ветерана

Фото Рамиля Насибулина