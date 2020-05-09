Ветеран: война стала трагедией для каждой белорусской семьи

9 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Великая Отечественная война стала трагедией для каждой белорусской семьи, заявил сегодня журналистам ветеран Великой Отечественной войны Владимир Шкабарин, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мой отец, мать жизни отдали за Победу. Отца-подпольщика расстреляли в 1942 году, мать - в 1943-м. Моего младшего брата отдали в детдом, гестаповцы сказали ему, что никого у него не осталось и убегать куда-то бессмысленно. Затем он был в стройбате, прошел войну. Вернулся в 1945 году. Я воевал до 1944-го. Война - это большая трагедия для всех, для каждой нашей семьи", - поделился ветеран.

Он рассказал, что его семья жила под Оршей, в поселке Высокое. "В 1941-м мне было 13. Сначала я работал с группой разведчиков - выполнял вместе с другими различные задания. После ареста отца на меня написали донос, что я связан с партизанами", - вспоминает события Владимир Шкабарин. О таком заявлении парня тайно предупредила женщина, которая работала в комендатуре. После этого Владимир Афанасьевич принял решение уйти в партизаны - был в отряде, который позднее влился в бригаду Константина Заслонова. "Было очень тяжело", - признался ветеран. До сих пор в его памяти и тяжелые бои, и блокада карателей, и подрывы автоколонн, и гибель товарищей.

После войны парень вернулся на малую родину мамы - в Добрушский район, к своему дедушке. Трудился в колхозе, потом рабочим.

В праздничный день Владимир Шкабарин не смог остаться дома и вместе с племянником пришел в Гомеле на митинг, который стал частью акции "Беларусь помнит. Помним каждого". У Вечного огня на площади Труда собрались руководство области, города, представителей трудовых коллективов, общественность, молодежь. Участники возложили цветы и венки к Вечному огню и братской могиле советских воинов и подпольщиков, почтили минутой молчания память героев, доблестно сражавшихся за свободу Родины.-0-