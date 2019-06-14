Ветерану эскадрильи "Нормандия-Неман" Андре Пейрони вручена медаль к 75-летию освобождения Беларуси

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси во Франции Игорь Фисенко вручил ветерану эскадрильи "Нормандия-Неман" Андре Пейрони медаль "75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков", сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный твиттер-аккаунт посольства.

Андре Пейрони - последний проживающий во Франции представитель авиационного полка "Нормандия-Неман", авиамеханик самолета, на котором летал Герой Советского Союза Марсель Лефевр. Он принимал участие в освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Полк "Нормандия-Неман" - 1-й отдельный французский истребительный авиаполк, участвовавший в Великой Отечественной войне в боях на советско-германском фронте против фашистской Германии. По соглашению между правительством СССР и Национальным комитетом "Свободная Франция" (позднее - "Сражающаяся Франция") в ноябре 1942 года в Советский Союз прибыл личный состав эскадрильи "Нормандия" (72 добровольца, в том числе 14 летчиков и 58 авиамехаников), названной в честь особенно пострадавшей от немецко-фашистских захватчиков французской провинции Нормандия.

25 мая 1944 года авиаполк из четырех эскадрилий вошел в состав 3-го Белорусского фронта. В мае 1944-го советские войска готовились к операции по освобождению Беларуси. Авиаполк участвовал в Белорусской операции 1944 года, в том числе в разгроме авиации и войск противника на аэродромах Болбасово (Оршанский район), Докудово (Крупский район), под Толочином и Борисовом.

Только 26 июня 1944 года французские летчики совершили 72 боевых вылета, уничтожили восемь вражеских самолетов. За успешные действия при форсировании реки Неман полку 28 октября 1944 года присвоено почетное наименование "Неманский". Полк стал называться "Нормандия-Неман".

За 1943-1945 годы 148 летчиков авиаполка "Нормандия-Неман" совершили свыше 5 тыс. боевых вылетов, провели 869 воздушных боев, сбили около 280 вражеских самолетов. На боевом знамени полка наряду с французскими орденами Почетного легиона, Боевого креста с пальмой, Военной медали, Креста освобождения находятся советские ордена Красного Знамени и Александра Невского. Многие летчики награждены орденами и медалями СССР, летчикам Марселю Лефевру, Ролану де ля Пуапу, Жаку Андре и Марселю Альберту присвоено звание Героя Советского Союза.-0-

Фото посольства Беларуси во Франции