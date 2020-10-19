Ветераны: раздор и противостояние в обществе - вестники бесконечных страданий и нищеты

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Раздор и противостояние в обществе - вестники бесконечных страданий населения, горя, потерь и нищеты. Белорусское общественное объединение ветеранов выступило с обращением к гражданам. Оно размещено на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

"Мы, члены Белорусского общественного объединения ветеранов, не можем оставаться равнодушными к сложившейся социально-политической ситуации, когда наше Отечество проходит через серьезные испытания. Внешние силы разжигают пожар непонимания и агрессии, пытаются разделить народ, разграбить то, что было создано старшими поколениями белорусов. Мы не хотим потрясений, к которым призывают провокаторы и ставленники чуждой нам идеологии, втягивая белорусов через телеграм-каналы в акции протеста и попрание норм закона, провоцируя радикальными действиями силовые структуры на применение силы", - говорится в обращении.

Раздор и противостояние в обществе - это вестники бесконечных страданий населения, горя, потерь и нищеты. "Мы, ветераны, знаем, что стремительные перемены "через улицу", к которым взывают противники власти, не сделают в один миг нас счастливее и богаче, ведь благосостояние нации достигается упорным трудом многих поколений. Мы выступаем за вдумчивое и конструктивное определение дальнейшего пути развития Беларуси при неуклонном сохранении стабильности, мира и безопасности на белорусской земле. Мы хотим, чтобы все граждане нашей страны могли мирно трудиться и укреплять благосостояние Родины и своих семей. Мы за сохранение спокойствия, рассудительности и мудрости в нашем многонациональном и многоконфессиональном обществе", - заключили ветераны.-0-