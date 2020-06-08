Ветеринарный препарат для лечения мастита создали ученые БГУ

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые БГУ разработали ветеринарный препарат "Диоксилин-гель" для лечения и профилактики мастита у коров. Разработка не имеет отечественных аналогов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Беспрерывное использование машинного доения часто приводит к возникновению на сосках коров микротрещин, что может спровоцировать появление мастита - воспаления молочной железы. "Диоксилин-гель", благодаря содержанию комплекса в виде антибиотика и антисептика в низких концентрациях, борется с воспалительным процессом и оказывает профилактическое воздействие. Препарат представляет собой полимерный гидрогель, который при нанесении на вымя животного быстро высыхает, образуя пленку, которая обеспечивает длительное воздействие активных компонентов на инфицированные очаги, а также защищает от вредного внешнего воздействия. Гель не токсичен для животных и не влияет на качество молока.

Результаты исследования, проведенного на базе Института экспериментальной ветеринарии имени С.Н.Вышелесского, показали, что регулярное применение лекарственного средства сокращает количество случаев заболевания животных маститом на 10%, отметили в пресс-службе.

Разработчиками ветеринарного препарата выступили сотрудники лаборатории химии полисахаридов НИИ физико-химических проблем БГУ под руководством ведущего научного сотрудника Николая Юркштовича. "Диоксилин-гель" прошел клинические испытания, его производство организовано на базе Минского завода ветеринарных препаратов.-0-