Ветеринары призывают вакцинировать домашних животных от бешенства

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцинация животных от бешенства помогает исключить и минимизировать случаи заражения, заявил сегодня журналистам заместитель директора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Игорь Дорофейчик, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Дорофейчик призвал граждан прививать своих домашних животных. "Вакцина от бешенства находится как в районных ветеринарных станциях, так и в резервном фонде в необходимом количестве. Нужно регулярно вакцинировать своих питомцев в установленные сроки для того, чтобы исключить и минимизировать случаи бешенства", - сказал он.

"С начала года проведено 825 исследований, из которых 159 положительных случаев. Среди них 65 положительных случаев - у домашних животных и 94 - у диких", - сказал Игорь Дорофейчик.

По его словам, ситуация с бешенством в Беларуси не благополучна. "Основным практическим мероприятием является вакцинопрофилактика. Сегодня как частные клиники, так и государственные учреждения осуществляют платную и бесплатную вакцинацию плотоядных домашних животных - собак и кошек. В рамках профилактики бешенства среди диких животных с 2011 года на республиканском уровне осуществляется вакцинопрофилактика, то есть разбрасываются приманки с вирусом вакцины в природных массивах", - рассказал замдиректора.

Данная работа плотно проводится в Брестской, Витебской, Минской, Гродненской областях. "В этих регионах мы видим спад заболевания бешенством животных. Однако наблюдается рост случаев в Гомельской и Могилевской областях. Разброс осуществляется два раза в год - осенью и весной. Количество разбрасываемых приманок составляет свыше 2,75 млн доз. Проводится также изъятие диких животных с целью подтверждения наличия антител", - подчеркнул Игорь Дорофейчик.

"Согласно лабораторным исследованиям, которые проводятся в стране, можно сказать, что наибольшее количество зарегистрированных случаев и носителей бешенства среди диких животных выявляется у лис", - добавил замдиректора.-0-