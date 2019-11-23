Ветрено и до -13°С будет в Беларуси 24 ноября

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порывистый ветер и до минус 13 градусов ожидается в Беларуси 24 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Погоду на территории страны продолжат формировать холодные воздушные массы. Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер ожидается восточный 5-10 м/с, местами порывы достигнут 12 м/с.

Температура ночью прогнозируется от 2 градусов мороза по юго-западу до 13 градусов ниже нуля по востоку страны. Днем ожидается от минус 4 до плюс 2 градусов.-0-

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