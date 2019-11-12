Ветрено и до +15°С будет в Беларуси 13 ноября

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порывистый ветер и до 15 градусов тепла ожидается в Беларуси 13 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По информации синоптиков, в предстоящие сутки в республике будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, лишь ночью по северо-западу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами будет слабый туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, порывы усилятся до 14 м/с, днем местами - до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 1-7 градусов, по юго-западу страны будет плюс 8-10 градусов. Днем ожидается 9-15 градусов тепла.-0-

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