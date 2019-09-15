Ветрено и до +19°С ожидается в Беларуси 16 сентября

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порывистый ветер и до плюс 19 градусов ожидается в Беларуси 16 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В стране будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем преимущественно по северной половине пройдут кратковременные дожди. Ветер ожидается западный, во многих районах - сильный порывистый.

Ночью воздух прогреется до 8-14 градусов тепла, днем будет плюс 13-19 градусов.

Также на 16 сентября объявлен оранжевый уровень опасности: во многих районах Беларуси ожидается усиление западного ветра порывами 15-20 м/с.

В юго-восточных районах Гомельской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости - красный уровень опасности).-0-

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