Ветрено и дождливо будет 18 марта в Беларуси

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и порывистый ветер прогнозируются в Беларуси 18 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром по западу, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (в основном дождь). Ночью и утром местами ожидается слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный, ночью умеренный, утром и днем порывистый, местами до сильного.
Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов тепла. Днем будет плюс 7-13 градусов, по юго-востоку - 14-17 градусов выше нуля.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4089 BYN
|2.405 BYN
|2.412 BYN
|USD
|2.1278 BYN
|2.125 BYN
|2.129 BYN
|RUB
|3.2546 BYN
|3.25 BYN
|3.26 BYN