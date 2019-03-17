Ветрено и дождливо будет 18 марта в Беларуси

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и порывистый ветер прогнозируются в Беларуси 18 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром по западу, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (в основном дождь). Ночью и утром местами ожидается слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный, ночью умеренный, утром и днем порывистый, местами до сильного.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов тепла. Днем будет плюс 7-13 градусов, по юго-востоку - 14-17 градусов выше нуля.-0-

Прогноз погоды на неделю