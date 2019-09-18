Ветрено и прохладно будет в Беларуси 19 сентября

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порывистый ветер, кратковременные дожди и до плюс 15 градусов тепла ожидается в Беларуси 19 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется западный, северо-западный 5-10 м/с, местами с порывами до 14 м/с.

Ночью температура составит 2-8 градусов со знаком плюс, днем воздух прогреется до 9-15 градусов тепла.-0-

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