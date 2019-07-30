ВГТУ будет развивать сотрудничество с румынским Университетом медицины, фармации, науки и технологий

30 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебский государственный технологический университет и румынский Университет медицины, фармации, науки и технологий (г.Тыргу-Муреш) подписали меморандум о взаимопонимании, сообщили корреспонденту БЕЛТА в центре маркетинга и международного сотрудничества ВГТУ.

В соответствии с документом университеты выразили готовность развивать академические контакты, обмениваться публикациями, другой информацией, необходимой для образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности. Партнерские вузы заинтересованы в проведении совместных академических и научных исследований, взаимодействии по программам академической мобильности, совместном участии в международных научно-исследовательских проектах. Подписание договора будет способствовать интеграции витебского университета в европейское образовательное и научно-исследовательское пространство, что является одним из приоритетных направлений международной деятельности вуза.

Университет из Тыргу-Муреша стал вторым румынским вузом, с которым ВГТУ развивает партнерские связи. В 2017 году было подписано соглашение о сотрудничестве с Университетом Аурела Влайку из Арада. Всего же ВГТУ имеет в активе 54 договора о сотрудничестве с вузами и научными центрами из 14 стран. Партнерские отношения развиваются в форме совместных исследований и разработок в различных областях, обмена опытом по организации научно-исследовательской работы, ее совершенствования и др.-0-