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09 июля 2020, 10:21

ВГУ имени П.М. Машерова и Белорусский союз женщин: добрые дела делаем вместе!

Витебский государственный университет имени П.М. Машерова
Витебский государственный университет имени П.М. Машерова

Витебский государственный университет имени П.М. Машерова видит себя университетом нового формата в современной парадигме единства образовательной, научно-исследовательской и проектной деятельности для подготовки специалистов быстро обновляющегося мира технологий и бизнеса в условиях конкурентной среды. Готовить высококвалифицированные кадры по различным специальностям, реализовывать научные проекты, заниматься духовно-нравственным воспитанием молодежи, быть своего рода центром для учреждений и общественных организаций – все это может ВГУ.

Формировать всесторонне развитую личность, настоящего патриота помогают общественные организации, функционирующие в университете. Немалую лепту в этот процесс вносит общественное объединение "Белорусский союз женщин", которое за небольшой промежуток времени приросло молодежью и уже успело зарекомендовать себя важными и добрыми делами.

В университете 25 июня прошла встреча председателя объединения М.А. Щёткиной с активом Витебской областной организации общественного объединения "Белорусский союз женщин". На ней обсуждались самые разнообразные темы: принципы семейной политики государства, роль женщин в жизни современного общества, поддержка и оказание благотворительной помощи союзом женщин медицинским учреждениям по всей стране, работа во время пандемии волонтеров и горячих линий социально-психологической помощи.

Важнейшим аспектом встречи стала демонстрация результатов совместного проекта общественного объединения "Белорусский союз женщин" и ВГУ имени П.М. Машерова – Музея матери – в новом, понятном молодежи формате, 3D-дизайне на просторах Глобальной сети. Задумка уже получила свое развитие ранее в виде действующего веб-сайта Музея матери, а в перспективе – воплощение в жизнь 3D-модели полнофункционального музея, что позволит совершать онлайн-экскурсии в трехмерных залах и знакомиться с выставленными экспонатами практически вживую. Экскурсанты смогут побродить по выставочному пространству, окунуться в атмосферу детской комнаты, изучить собранную видео- и аудиобиблиотеку, книжную полку, совершить виртуальный тур по звездному небу и многое другое. Основная работа по поиску и сбору информации легла на студентов исторического факультета, помогли им филологи. За то, как будет выглядеть интернет-площадка, отвечали будущие дизайнеры и программисты. На всех четырех факультетах специально для реализации проекта были созданы рабочие группы под руководством преподавателей. Для студенческой молодежи работа над проектом музея – это превосходная возможность не только проверить свои знания и умения на практике, но и выступить в роли соавторов проекта, вместе генерируя новые идеи для его успешной реализации.

Фасад здания виртуального Музея матери
Фасад здания виртуального Музея матери

Интерьер виртуального Музея матери
Интерьер виртуального Музея матери

Важнейшей темой встречи стало обсуждение итогов социально значимой инициативы женского союза – акции "Марафон поддержки", которая объединила всех неравнодушных людей, желающих внести свой вклад в помощь тем, кто в ней сегодня особо остро нуждается, прежде всего медицинским работникам. Старт акции был дан в начале апреля по итогам видеоконференции, в которой участвовали представители областных и Минской городской организаций БСЖ, а также Министерства здравоохранения. Был четко скоординирован механизм действий по оказанию помощи под конкретные потребности медиков в наиболее напряженный период борьбы с коронавирусом. Во время акции Белорусский союз женщин открыл благотворительный счет для поддержки учреждений здравоохранения. На собранные средства были закуплены и переданы медицинским учреждениям в различных регионах страны микроволновые печи, холодильники, тонометры, электрические чайники, несколько тысяч единиц защитных средств (респираторов, защитных щитков, медицинских комбинезонов) и других необходимых и таких полезных для обеспечения нормальных условий работы предметов и средств.

В целом Белорусским союзом женщин во время "Марафона поддержки" была оказана помощь на общую сумму более Br227 тыс. Вот так, на первый взгляд, незаметно для общества, но очень значимо для профессионалов, оказавшихся на передовой в борьбе за жизнь соотечественников, женщины Беларуси окружили их своим вниманием и заботой.

Поддержка учреждений здравоохранения и социальной защиты Республики Беларусь и в дальнейшем останется в центре внимания БСЖ. Помочь, поддержать и даже исполнить мечты – все это обычные, но такие важные инициативы белорусских женщин. Ведь добрые дела приносят только положительные эмоции как тем, кому они адресованы, так и тем, кто их совершает.

Женщина всегда с теми, кто нуждается в помощи! Нам крайне важно осознавать, что у нашей Беларуси есть будущее: мирная, стабильная, благополучная жизнь наших детей, наших семей!

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