VI Международный водный форум будет посвящен родникам Беларуси

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. VI Международный водный форум посвящен тематике "Родники Беларуси". Он пройдет в рамках выставки-форума Ecology Expo и XVI Республиканского экологического форума. Об этом сообщила начальник отдела использования и охраны водных ресурсов Минприроды Виктория Воронова во время брифинга в пресс-центре БЕЛТА.

Водный форум пройдет 3 и 4 июня в Минске. "В первый день мероприятия будут представлены доклады ведущих ученых, связанных с деятельностью по охране и использованию водных ресурсов. Также планируется участие международных экспертов и организаций как из сопредельных государств, так и стран Европейского союза. После деловой программы будет организована экскурсия с посещением родника в Воложинском районе, - сказала Виктория Воронова. - Во второй день форума предусмотрено проведение трех тематических секций: "Родники как национальное богатство страны", "Проблемы и перспективы использования водных ресурсов в условиях изменяющегося климата", "Роль и задачи экологического образования и просвещения в обеспечении водной безопасности страны".

Специалист отметила, что основная цель форума - обсуждение проблем и выработка решений по устойчивому функционированию водных экосистем (включая родники), повышение эффективности использования водных и связанных с ними природных ресурсов для нужд экономики страны, их охране в контексте принципов устойчивого развития.

"Родники - это уникальные природные объекты с точки зрения как их формирования, так и в роли сохранения ландшафтного и биологического разнообразия. Зачастую родники дают начало рекам и ручьям, являясь водотоками, а также многие из них имеют сакральное значение, вода в них целебная. Помимо этого, родники активно используются населением нашей страны в качестве нецентрализованных источников водоснабжения и имеют важное значение в развитии туризма", - подчеркнула Виктория Воронова.

Международная специализированная экологическая выставка-форум Ecology Expo - 2021 и XVI Республиканский экологический форум "Вовлечение гражданского общества в принятие экологических решений" пройдут с 3 по 5 июня в Минске. Мероприятия проводятся при поддержке Совета Министров, республиканских органов государственного управления, проекта "Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне", который финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН в партнерстве с Минприроды, а также иных заинтересованных организаций.-0-