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Новости
17:43
БЖД скорректировала расписание поездов по маршруту Полоцк - Брест
Общество
17:37
В Петриковском районе трое ранее судимых обокрали магазин
Происшествия
17:34
Минобороны: белорусская авиация выполняла задачи сугубо в воздушном пространстве Беларуси
Общество
17:30
Равков призывает граждан опираться на свою землю, а не на импортные эмоции
Политика
17:29
Беларусь и Россия подписали контракты на поставку БТР-82А и вертолетов Ми-35М
Общество
17:25
Равков: те, кому вдруг захотелось поруководить страной, должны хоть что-то понимать в экономике
Общество
17:11
Организации ФПБ выделят около Br5 млн на подготовку детей к школе
Общество
17:09
Экспорт продукции "Лесохимика" в январе-июле вырос в 2,3 раза
Экономика
17:07
В Столинском районе погиб рабочий
Происшествия
17:02
Минсельхозпрод предлагает обсудить проект указа о рыболовстве
Экономика
17:01
Литва отменила самоизоляцию для своих граждан, въезжающих из Беларуси
В мире
16:55
ФПБ призвала работников не поддаваться на провокации
Общество
16:41
Лукашенко и Путин обсудили ситуацию внутри и вокруг Беларуси и борьбу с коронавирусом
Президент
16:14
Подростки на мопеде попали в аварию в Светлогорске
Происшествия
15:59
Нацбанк приостанавливает постоянно доступные операции поддержки ликвидности
Экономика
15:58
Послу Литвы вручена нота протеста в связи с инцидентом на госгранице
Политика
15:47
Белорусские таможенники выявили три попытки незаконного ввоза наркотиков
Происшествия
15:47
Видео. Любимую не отдают! Беларусь не дрогнет!
Общество
15:46
Граждане Украины с 1 сентября будут въезжать в Беларусь только по загранпаспорту
Общество
15:42
Госстандарт проводит мониторинг подготовки предприятий и организаций к отопительному сезону
Общество
15:39
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию до 14 сентября
Общество
15:24
"Беллегпром" отмечает положительную динамику производства в кожевенно-обувной отрасли
Экономика
15:20
Российский эксперт о белорусской оппозиции и претендентах на Дарвиновскую премию
Политика
15:19
ЕК предложила выделить 15 странам ЕС на борьбу с безработицей 81,4 млрд евро
В мире
15:14
Минобороны: попытка нарушения госграницы в воздушном пространстве - провокация со стороны Литвы
Общество
14:55
Бали останется закрытым для туристов до конца года
В мире
14:52
Жителя Дзержинского района обвиняют в убийстве соседки по даче
Происшествия
14:50
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси во второй половине дня из-за гроз
Общество
14:46
Для всех родителей важно, чтобы в стране был мир и покой - многодетная мама
Регионы
14:35
Конкурс на новых специальностях в вузах Витебской области составил 2 человека на место и выше
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Общество
24 августа 2020, 15:47
Видео. Любимую не отдают! Беларусь не дрогнет!
.08.2020 15:45
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БЖД скорректировала расписание поездов по маршруту Полоцк - Брест
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МВД составило 79 протоколов за нарушение законодательства после массовых мероприятий 23 августа
В Беларуси началась подготовка к вакцинации против гриппа
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БЖД скорректировала расписание поездов по маршруту Полоцк - Брест
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