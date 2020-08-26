Видео. Не превращайте площадь Независимости в "Майдан Незалежності"

Погода
Курсы
Конвертер валют
ТВ-гид
Гороскоп
Фотохроника
ГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 26 августа 2020
Минск
+20°C
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
EUR
3.1286
USD
2.6483
100 RUB
3.5062
Бел
Eng
Deu
Esp
中文
Рус
Меню
Еще
Президент
Политика
Экономика
Общество
Регионы
Происшествия
Технологии
В мире
Культура
Спорт
Афиша
Калейдоскоп
Мнения
Комментарии
Интервью
Колумнисты
Фотоновости
Репортаж
Видео
Инфографика
Журнал "Беларуская думка"
Журнал "Экономика Беларуси"
Газета "7 дней"
Об агентстве
Пресс-центр
Реклама
Контакты
Спецпроекты
Экспертная среда
Судьбы, сложенные в треугольник
Страницы белорусского спорта
Партизанская летопись
Традиции суверенной Беларуси
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Плакаты БЕЛТА
Атомная энергетика
СтопCOVID
Искать:
Везде
Новости
Фото
Видео
Инфографика
Официальные видео
Пресс-центр
Плакаты
За период:
Весь
День
Неделя
Месяц
За год
Белта +
Новости
14:24
Россия поставит Казахстану более 2 млн доз вакцины "Спутник V"
В мире
14:20
Воспитанники детских домов семейного типа в Гомеле получили портфели от БСЖ к 1 сентября
Регионы
14:10
Двух жителей Верхнедвинского района будут судить за незаконную добычу рыбы на Br72 тыс.
Происшествия
13:54
Видео. Не превращайте площадь Независимости в "Майдан Незалежності"
Общество
13:47
Казахстан с 31 августа перейдет ко второму этапу ослабления карантинных мер
В мире
13:38
Белорусский рубль на торгах 26 августа ослаб к трем основным валютам
Экономика
13:30
Иностранные силы не должны вмешиваться во внутренние дела страны - Ивана Жигон
Общество
13:28
Аукцион по продаже мастерских в Витебске собрал наибольшее количество покупателей
Регионы
13:28
Координационный совет не легитимен и не имеет никаких полномочий - депутат
Общество
13:25
На белорусско-латвийской границе возможно ограничение транспортного потока
Общество
13:24
Кремль: оценки действий белорусских правоохранителей извне означают вмешательство во внутренние дела Беларуси
Политика
13:16
Геннадий Савилов подал в отставку с поста председателя ФХРБ
Спорт
13:09
Ураган "Лаура" стал самой большой угрозой для нефтедобычи США за последние 15 лет
В мире
13:06
Более 1 млн школьников приступят к занятиям 1 сентября
Общество
13:06
ЕЭК: пандемия коронавируса ускорила рост торговли продовольствием в ЕАЭС
Экономика
12:57
"Гомсельмаш" поставил 100 зерноуборочных комбайнов сельхозорганизациям Витебской области
Регионы
12:50
В Беларуси создана межведомственная комиссия по проверке заявлений о применении насилия - Генпрокуратура
Общество
12:42
Чемпионат Беларуси по гандболу откроется матчем минского СКА и гродненского "Кронона"
Спорт
12:33
В Минске получить справку или перерасчет оплаты ЖКУ можно будет в любом РСЦ
Регионы
12:23
Аграрии: все, что сегодня есть в Беларуси, достигнуто исключительно трудом
Общество
12:21
В Гомеле следователи проводят проверку по факту гибели слесаря-сантехника
Происшествия
12:11
В Витебской области будут расширять сеть агроклассов
Регионы
12:09
Минобразования: самое главное сегодня - взаимодействие родителей и учреждений образования
Общество
12:05
Житель Лунинецкого района выкопал в огороде гранату
Происшествия
11:58
Страны ОДКБ провели консультации по совместному материально-техническому обеспечению Коллективных сил
Политика
11:57
В Минобороны рассказали о подготовке к комплексному учению на Гродненском тактическом направлении
Общество
11:50
Cтаршеклассники Дании выступают против учебы онлайн
В мире
11:46
Потенциал отечественного ВПК представляет интерес для российских партнеров - Госкомвоенпром
Общество
11:37
В Москве произошел пожар в жилом доме, есть пострадавшие
В мире
11:33
В Беларуси 25 августа по административным правонарушениям задержан 51 человек - МВД
Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
26 августа 2020, 13:54
Видео. Не превращайте площадь Независимости в "Майдан Незалежності"
.08.2020 13:24
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен
,
Telegram
и
Viber
!
Новости рубрики Общество
Иностранные силы не должны вмешиваться во внутренние дела страны - Ивана Жигон
Координационный совет не легитимен и не имеет никаких полномочий - депутат
На белорусско-латвийской границе возможно ограничение транспортного потока
Более 1 млн школьников приступят к занятиям 1 сентября
В Беларуси создана межведомственная комиссия по проверке заявлений о применении насилия - Генпрокуратура
Аграрии: все, что сегодня есть в Беларуси, достигнуто исключительно трудом
Главное
О зарплатах, пенсиях и внешнем долге - Лукашенко принял с докладом первого вице-премьера и министра финансов
Головченко: в I полугодии сложилось положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами
Более 1 млн школьников приступят к занятиям 1 сентября
В Беларуси выздоровели и выписаны 69 097 пациентов с COVID-19
Топ-новости
В Беларуси создана межведомственная комиссия по проверке заявлений о применении насилия - Генпрокуратура
В Минобороны рассказали о подготовке к комплексному учению на Гродненском тактическом направлении
Гайдукевич: никто не должен указывать Беларуси, как и что делать
Координационный совет не легитимен и не имеет никаких полномочий - депутат
Аграрии: все, что сегодня есть в Беларуси, достигнуто исключительно трудом
Потенциал отечественного ВПК представляет интерес для российских партнеров - Госкомвоенпром
Политические события не должны затрагивать детей и школу - педагог
В Беларуси 25 августа по административным правонарушениям задержан 51 человек - МВД
Более 80 организаций с белорусским капиталом осуществляют деятельность в Узбекистане
Кремль: оценки действий белорусских правоохранителей извне означают вмешательство во внутренние дела Беларуси
На белорусско-латвийской границе возможно ограничение транспортного потока
В комплексе Minsk World пополнение - квартиры в готовом доме "Кейптаун" от 3 000 рублей за метр!
Беларусь и Молдова обсуждают возможность отмены роуминга
Конференция педработников Минской области пройдет 28 августа в Борисове
На клиентов Беларусбанка участились фишинговые атаки
С нами интереснее
гороскоп
тв программа
погода
курсы
Темы
Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь
Обращения граждан - обратная связь
Коронавирус: последние новости
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ
Подготовка к учебному году
Репортаж БЕЛТА
Спецпроекты
Экспертная среда
Судьбы, сложенные в треугольник
Страницы белорусского спорта
Партизанская летопись
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Хроника Победы
Минск и Минчане
Традиции суверенной Беларуси
Плакаты БелТА
Атомная энергетика
СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
Политика конфиденциальности
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна.
Условия использования материалов
.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.