Видеоконференция университетов СНГ о влиянии COVID-19 на национальные экономики пройдет 26 мая

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная видеоконференция университетов стран СНГ, посвященная влиянию пандемии COVID-19 на национальные экономики стран Содружества, пройдет 26 мая. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

По данным Международной организации труда, негативные последствия пандемии ощутят на себе 2,7 млрд из 3,3 млрд трудоспособного населения по всему миру, что эквивалентно 81% рабочей силы. Всемирная туристская организация по худшему сценарию оценивает падение туризма до 78% в 2020 году, что может привести к потере от 850 млн до 1,1 млрд международных туристических прибытий, снижению до $1,2 трлн экспортной выручки от туризма национальных экономик. По данным Всемирной торговой организации, в 2020 году объем мировой торговли может сократиться на треть, а прямые иностранные инвестиции - на 40%.

"COVID-19 отрицательно влияет на деловую активность национальных экономик и усиливает напряженность на мировом рынке. А в перспективе может существенно ослабить производственный потенциал глобальной экономики в результате закрытия предприятий, компаний и увеличения числа безработных. В связи с этим большое значение приобретает сотрудничество стран СНГ в борьбе с негативными последствиями коронавирусной инфекции. Экономики этих стран сильно зависят друг от друга, имеют тесные кооперационные, инвестиционные и миграционные связи. Следовательно, страны СНГ только вместе могут успешно решать возникающие беспрецедентные трудности. Для этого необходимо шире использовать имеющиеся возможности, мониторинг и обмен оперативной информацией по эпидситуации, оказывать взаимное консультативное и практическое содействие в борьбе с COVID-19", - отметили организаторы.

Видеоконференция в таком формате проводится впервые. "Она будет очень актуальной и с точки зрения выбранной проблемы, и с позиции формата проведения, а также состава участников из 9 стран СНГ, представляющих ведущие вузы своих стран. Мы надеемся, что подобные мероприятия будут проводиться регулярно, ряды ее участников пополнятся и будет создана площадка для обсуждения актуальных вопросов по всем направлениям науки и образования в СНГ", - добавили организаторы.

Организаторы форума - Ташкентский государственный университет востоковедения, Институт стран Азии и Африки Московского государственного университета М.В.Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Белорусский государственный университет, Бакинский государственный университет, Ереванский государственный университет, Молдавский государственный университет, Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Таджикский национальный университет и Ошский государственный университет.-0-