Видеомост "Моя Победа" объединит молодежных лидеров приграничных регионов Беларуси и России

7 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Видеомост "Моя Победа" объединит сегодня молодежных лидеров приграничных регионов Беларуси и России, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском обкоме БРСМ.

Представители международной школы молодых лидеров поднимут за интерактивным круглым столом темы, посвященные 75-летию Победы. Откроет круглый стол ветеран из Гомеля Аэлита Ивановна Самсонова - участник Великой Отечественной войны.

Организатором встречи выступают Смоленская областная общественная организация "Российский союз молодежи" и Гомельский областной комитет БРСМ. Цель мероприятия - сохранение памяти и исторического наследия народа-победителя в Великой Отечественной войне, преемственности уважения и долга в отношении солдат - победителей, ветеранов, их подвигов.

Проект "Школа молодых лидеров" - результат сотрудничества Витебской, Гомельской и Могилевских областных организаций БРСМ со Смоленской, Псковской, Брянской и Калининградской областными организациями Российского союза молодежи. Соглашение о сотрудничестве между ними было подписано в марте этого года в Смоленске.-0-