Видеоролик белорусской школьницы победил в конкурсе "Я берегу энергию" в России

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Видеоролик белорусской школьницы Анастасии Пекарчик победил в творческом конкурсе "Я берегу энергию", который проходил в Анапе во время тематической специализированной образовательной смены "Школа молодого энергетика" на базе Всероссийского детского центра "Смена". Об этом сообщили БЕЛТА в Департаменте по энергоэффективности Госстандарта.
Также отмечены работы Арины Равко из города Белово Кемеровской области и Ильи Выговского из Владивостока. Авторы получили ценные награды от организаторов.
Смена объединила 80 школьников 13-17 лет, интересующихся вопросами энергетики, энергоэффективности и современными технологиями. Приехали старшеклассники из России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Казахстана. Права представлять Беларусь удостоились ученики школы №4 Дзержинска.
"Ребята, которые стали призерами республиканского конкурса "Энергомарафон", участвуют в "Школе молодого энергетика" с 2015 года. Задача проекта - привлечь внимание молодого поколения к охране окружающей среды, стимулировать творческие способности молодежи и помочь школьникам с профессиональной ориентацией", - отметили в департаменте.
Организаторами смены выступают министерства энергетики и просвещения России, Программа развития ООН, Национальный исследовательский университет "МЭИ".-0-