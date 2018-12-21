Вифлеемский огонь доставили в Беларусь

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Католические скауты доставили Вифлеемский огонь в Гродно, рассказали в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Торжественная служба прошла в Кафедральном соборе Святого Франциска Ксаверия. Уже завтра католические скауты доставят огонь в минский архикафедральный собор Святого Имени Пресвятой Девы Марии. Эстафета Вифлеемского огня по епархиям Беларуси будет проходить до 23 декабря. Зажечь вифлеемскую свечу сможет каждый, независимо от конфессии.

Ежегодно акция передачи Вифлеемского огня объединяет множество людей в разных странах Европы и Северной Америки. Пламя, которое символизирует рождение Спасителя, а также покой, надежду и единство, зажигается в базилике Рождества Христова в Вифлееме, а потом доставляется в Вену (Австрия) и передается через скаутскую эстафету в различные страны Северной Европы и Америки.

Первая акция распространения Вифлеемского огня проводилась в 1986 году. Тогда представители английской телерадиокомпании впервые доставили зажженную в Вифлееме лампаду, чтобы поддержать больных и одиноких людей накануне праздника Рождества. Акцию переняли австрийские скауты, благодаря их инициативе она стала международной.

На официальном уровне акцию поддержали руководители практически всех христианских общин Европы. В свое время эстафету благословили Иоанн Павел II и Бенедикт ХVI. В 1996 году пламя Вифлеемского огня было передано в 22 страны Европы, среди которых была и Беларусь.-0-

Фото Леонида Щеглова